國家攝影文化中心正式揭幕！修復台灣古蹟重建　開幕展覽致敬杜象連接國際

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 國家攝影文化中心台北館將於20日正式開幕，預計成為連接國際的基地，不只舉辦展覽，也將致力於推廣攝影藝術教育。

位於台北活絡的中正區，設立在過去的大阪商船株式會社台北支店，國家攝影文化中心台北館歷經6年籌備，今(19)日舉辦開館記者會，文化部長李永得、國立台灣美術館長梁永斐、資深攝影家莊靈等皆出席，預告明日的正式開館消息，以及定調攝影館未來走向。

文化部於2015年正式啟動「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫」，此公共建設計畫由文化部文化資產局、國立台灣博物館、國立台灣美術館共同參與執行，致力於保存珍貴攝影作品及相關史料、推動相關研究，並以古蹟修復再利用建置「國家攝影文化中心台北館」。



文化部長李永得(左三)、國立台灣美術館長梁永斐(右一)、資深攝影家莊靈(左二)等於開幕記者會上合影(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

李永得表示，攝影把瞬間化作永恆，每一張照片透過攝影家敏銳的洞察力，對於當時社會時代的容顏永續留存下來，所以這不只是藝術，同時也是歷史紀錄。政府能做什麼呢？就是花經費建構攝影家的家，包括攝影作品的家，還有未來攝影作品共同展示的平台，同時也跟國際接軌的一個據點，扮演一個功能的角色。

國家攝影文化中心至今已收藏超過11,000件以上的攝影作品及檔案，跨度從早期19世紀西方探險家拍攝的歷史影像至現當代攝影藝術。典藏品經數位化後，除規劃數位授權外，更推出線上展覽。

國家攝影文化中心台北館推出三檔開幕展覽：「舉起鏡子迎上他的凝視—台灣攝影首篇」以國家攝影文化中心的典藏為基礎，由國立台北藝術大學教授林宏璋策劃，從攝影技術史、殖民歷史等多元角度，重新回應二十世紀中期以前的台灣攝影史；

從超現實主義大師曼．雷（Man Ray）拍攝的神祕灰塵照（後命名為〈灰塵滋生〉，Dust Breeding）出發，策展人大衛‧卡帕尼（David Campany）從〈灰塵滋生〉 所指涉的複雜寓意與扮演的多重角色汲取靈感，挑選出66件作品展出，致敬達達主義倡議者杜象 （Marcel Duchamp），呈現攝影在西方社會和藝術領域裡的角色演變。

國家攝影文化中心台北館

館址：台北市中正區忠孝西路一段70號

開館時間：週二至日10:00~18:00（週一休館）

官網：https://ncpi.ntmofa.gov.tw/

FB：https://www.facebook.com/NCPITaiwan

IG：ncpi_taiwan