宜蘭力麗威斯汀 母親節蛋糕即日起開放預訂

溫馨的母親節即將來臨，宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出母親節限定蛋糕，分別是以香料水果、蜜香紅茶等不同風味的慕斯蛋糕交織出偉大母愛的「奉獻」，以及自製紅心芭樂果醬鋪上十勝鮮奶油乳霜，最後用手工巧克力花瓣層層妝點的「紅心皇后」兩款蛋糕，即日起至4月30日前還可享母親節早鳥優惠價!

點心房主廚特製母親節蛋糕「奉獻」，蛋糕內餡以柑橘的酸、紅茶的甜、葡萄柚的苦，代表著母親無私奉獻成就每一位孩子; 蛋糕體上點綴粉嫩鮮紅的紅花，意味母親同時擁有花樣青春的辣。另外選用宜蘭冬山在地的蜜香紅茶做為慕斯主體入味，淡淡紅茶柔和的清香尾韻融入內陷的酸甜苦辣，口感綿密呈現濃郁的多層口感，向天下所有偉大的母親們獻上美好的祝福。

宜蘭力麗威斯汀1F咖啡酒吧最招牌的人氣甜點北海道草莓公主乳霜蛋糕，取自甜點王國北海道口感輕盈、白皙似雪的十勝鮮奶油，配上公主之名延續至本次點心房特別為母親節蛋糕設計而取名的「紅心皇后」。 帶點櫻花香氣的戚風蛋糕體，一層層手工堆疊製作，加入員山在地盛產水果紅心芭樂調製果醬並鋪上十勝乳霜紫蘇莓香堤，綿密的奶香交織芭樂獨有的熱帶水果香氣，帶出清爽不甜膩的好滋味，獻給年度最尊寵的母親大人。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店自即日起至5月5日開放預購母親節蛋糕，其中4月30前訂購再享早鳥優惠價，6吋「奉獻」早鳥價NT$950元(原價NT$1,350元)及6吋「紅心皇后」早鳥價NT$750元(原價NT$1,050元)。為保持蛋糕新鮮及完整性，母親節蛋糕目前開放1F咖啡酒吧提供客人自取，提貨期間為5月1日至5月9日11:00至22:00，需於取貨日前三天事先預訂，詳細資訊歡迎洽詢酒店訂席組: (03)923-2111 分機3115。