新北多元文化節 世界音樂村4/24板橋四維公園開村

Senbe’聲唄鼓舞樂團-Senbe’，是「力量」的意思。擅長以傳統西非鼓曲搭配非洲舞蹈，結合傳統歌曲與原民歌唱，... Senbe’聲唄鼓舞樂團-Senbe’，是「力量」的意思。擅長以傳統西非鼓曲搭配非洲舞蹈，結合傳統歌曲與原民歌唱，分享非洲鼓舞文化之美。(照片來源：新北市政府文化局)

新北市升格10年，人口數已突破403萬人， 其中新住民及其子女人口數超過10萬人， 如此背景造就新北文化的多元性， 今年再度受疫情影響而停辦實體潑水節，調整轉換為「 新北市多元文化節」，重頭戲「找找，誰在公園裡搭了一個村子」， 4月24日於板橋四維公園搭起音樂村落， 有來自世界各地的音樂表演、各種有趣玩聲音的攤位、 大小風格獨具的聲音帳篷，整座村落充滿多元文化生命力， 在週末的午後，邀請大家前來化身村民，一起玩聲音！

文化小攤子將用不同聲音方式跟大家介紹自己的文化。(照片來源：新北市政府文化局)

世界音樂村現場有吸睛的村民舞台及充滿多元文化色彩的村民市集。 村民舞台的表演有山狗大後生樂團、Senbe’聲唄鼓舞樂團、 酷手樂團等10組專業團隊和新北市國中小特色社團輪番演出。 村民市集包括村民集結帳篷、文化小攤子及獨處帳篷， 村民集結帳篷可參與各種聲音工作坊和互動體驗， 文化小攤子用不同聲音方式介紹文化，獨處帳篷則是結合線上「 母語歌徵集」活動，藉由蒐集到的不同母語歌故事， 帶村民旅行到另一個時空。

走進村民集會帳篷，可參與各種聲音工作坊、互動體驗，坐下來分享故事唱首歌。(照片來源：新北市政府文化局)

新北市文化局表示，新北市是全臺新住民最多的城市， 藉由本次活動「找找,住在新北的世界聲音」為主題， 由線上母語歌徵集開跑，串起華新街的異國美食與小旅行， 再以世界音樂村呈現充滿異國色彩與情調的活動， 帶起多元文化節的高潮，結合學校、博物館和圖書館， 讓每個人感受到這多元城市的活力。

獨處帳棚結合線上「母語歌徵集」 活動，藉由蒐集到的不同母語歌故事，帶民眾旅行到另一個時空。(照片來源：新北市政府文化局)

此外，4月30日前還有「找找，不能忘記的母語歌」、「找找， 藏在城裡的南洋生活」及「找找，家裡附近的文化活動」 等系列活動，結合華新街商圈、學校及文化局各場館共同辦理， 歡迎大家一同分享聲音故事、品嚐美食及認識各國文化， 更多詳情請上活動網站 https://www. culturefestivalinntpc.tw/ 查詢。

圖片來源：新北市政府文化局