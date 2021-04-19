臺灣企銀攜手丹堤咖啡 台灣Pay消費回饋20%「丹」你來「堤」!

臺灣企銀致力發展多元行動支付服務及應用場景，本次與知名連鎖餐飲品牌-丹堤咖啡合作舉辦行銷活動，提供廣大台灣Pay用戶及丹堤咖啡粉絲使用掃碼支付服務，並聯合祭出20%回饋優惠，讓客戶enjoy丹堤咖啡精緻的飲品餐點，輕鬆Pay輕鬆享回饋！
歡慶臺灣企銀與丹堤咖啡合作導入台灣Pay服務上線，特別舉辦「台灣Pay買丹堤咖啡 20%回饋『丹』你來『堤』! 」行銷活動，優惠期間自110年3月1日至5月31日止，在全台丹堤咖啡指定門市使用台灣Pay付款條碼(金融卡/帳戶/信用卡)進行支付，享單筆交易結帳金額20%回饋(非即時回饋，金額小數點後四捨五入)，每金融卡/帳戶/信用卡每月最高回饋新臺幣(以下同)500元，本活動回饋總金額上限115萬元，額滿為止，限量優惠要搶要快哦！
除了上述活動優惠外，臺灣企銀禮上加禮，分享秘技可再多拿回饋好康!搭配「台灣Pay強勢襲『臺』 霸『企』回饋」活動，活動期間自110年1月1日至6月30日止，每筆金融卡/帳戶消費依實際扣款金額再回饋20%台灣Pay紅利點，每人每月上限1,000點；信用卡每筆消費則回饋2%刷卡金，正、附卡合併歸戶計算每月上限100元，心動不如馬上行動支付！
數位時代下行動支付已成消費主流，臺灣企銀響應政府「普惠金融｣願景，積極推動國家級行動支付品牌台灣Pay，經臺灣企銀內部資料統計使用台灣Pay的戶數109年較108年成長52%；另外以金融卡/帳戶交易筆數與交易金額109年較108年分別大幅成長1.9倍及2.6倍，顯見臺灣企銀推廣台灣Pay成績斐然!
臺灣企銀積極在全台大型連鎖門市及商圈市集推廣導入行動支付與數位金融服務，已與路易莎咖啡、Q burger、詩肯柚木、奇威服飾等知名品牌合作，本次更與深耕台灣27年帶動國人品茗咖啡風潮的丹堤咖啡舉辦行銷活動，未來也將與亞尼克蛋糕、維康醫療用品、東森寵物雲商店等大型特約商店異業合作，期望將數位金融服務深入到國人的食衣住行育樂當中，讓全民受惠數位化的便捷與效益。相關活動詳情請見臺灣企銀官網(https://www.tbb.com.tw/)查詢。