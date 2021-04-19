臺灣企銀攜手丹堤咖啡 台灣Pay消費回饋20%「丹」你來「堤」!

臺灣企銀致力發展多元行動支付服務及應用場景， 本次與知名連鎖餐飲品牌-丹堤咖啡合作舉辦行銷活動， 提供廣大台灣Pay用戶及丹堤咖啡粉絲使用掃碼支付服務， 並聯合祭出20%回饋優惠，讓客戶enjoy丹堤咖啡精緻的飲品 餐點，輕鬆Pay輕鬆享回饋！

歡慶臺灣企銀與丹堤咖啡合作導入台灣Pay服務上線，特別舉辦「 台灣Pay買丹堤咖啡 20%回饋『丹』你來『堤』! 」行銷活動，優惠期間自110年3月1日至5月31日止， 在全台丹堤咖啡指定門市使用台灣Pay付款條碼(金融卡/帳戶/ 信用卡)進行支付，享單筆交易結帳金額20%回饋(非即時回饋， 金額小數點後四捨五入)，每金融卡/帳戶/信用卡每月最高回饋新 臺幣(以下同)500元，本活動回饋總金額上限115萬元， 額滿為止，限量優惠要搶要快哦！

除了上述活動優惠外，臺灣企銀禮上加禮， 分享秘技可再多拿回饋好康!搭配「台灣Pay強勢襲『臺』 霸『企』回饋」活動，活動期間自110年1月1日至6月30日止 ，每筆金融卡/帳戶消費依實際扣款金額再回饋20%台灣Pay紅 利點，每人每月上限1,000點；信用卡每筆消費則回饋2%刷卡 金，正、附卡合併歸戶計算每月上限100元， 心動不如馬上行動支付！

數位時代下行動支付已成消費主流，臺灣企銀響應政府「普惠金融｣ 願景，積極推動國家級行動支付品牌台灣Pay， 經臺灣企銀內部資料統計使用台灣Pay的戶數109年較108年 成長52%；另外以金融卡/帳戶交易筆數與交易金額109年較1 08年分別大幅成長1.9倍及2.6倍，顯見臺灣企銀推廣台灣P ay成績斐然!

臺灣企銀積極在全台大型連鎖門市及商圈市集推廣導入行動支付 與數位金融服務，已與路易莎咖啡、Q burger、詩肯柚木、奇威服飾等知名品牌合作， 本次更與深耕台灣27年帶動國人品茗咖啡風潮的丹堤咖啡舉辦行銷 活動，未來也將與亞尼克蛋糕、維康醫療用品、 東森寵物雲商店等大型特約商店異業合作， 期望將數位金融服務深入到國人的食衣住行育樂當中， 讓全民受惠數位化的便捷與效益。相關活動詳情請見臺灣企銀官網( https://www.tbb.com.tw/)查詢。