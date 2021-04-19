坪林國中與誠致教育基金會 宏達文教基金會

坪林國中將於今(110)年8月改制為實驗學校， 財團法人誠致教育基金會及宏達文教教育基金會將協力進場成為支持 夥伴，引進 KIST與品格11原則教育理念， 協助坪林實驗國中教師發展卓越教學知能及品格教育教學系統， 宏達文教基金會未來將分3年挹注新臺幣100萬元， 助坪林國中成為全國第1所KIST公辦公營實驗國中，今(19) 日於新北市政府辦理合作備忘錄簽署儀式。

誠致教育基金會董事長方新舟、 宏達文教基金會董事長卓火土與坪林國中校長歐志華三方在教育局長 張明文的見證下共同簽署合作備忘錄，未來誠致教育基金會除辦理 KIST 教師培訓工作坊、提供教學顧問與教學領導教師到校協助， 推動均一教育平台協助偏鄉學校數位翻轉經驗， 還會提供數位載具及圖書等資源並帶領教師到國外見習參訪， 宏達文教基金會將導入品格11原則推動策略發展學生社交情緒知能 及品格力，也期待挹注100萬元能協助學校推動品格教育與學生多 元學習。

誠致教育基金會董事長方新舟表示，期望能藉由系統性的 KIST (KIPP Inspired Schools in Taiwan）教育方法及學校場域的改變， 幫助小校老師以聯盟的力量，提升偏鄉孩子的品格力、 學習力及文化力，讓孩子具備「走出家鄉的能力、走回家鄉的品格」 ，讓每一所偏鄉小校都是「給孩子公平發展天賦的舞台」。 面對未來更快速的社會變化與人際互動疏離的挑戰， 他認為品格力發展對孩子的學習有著決定性的影響， 更是關乎孩子在自我身心安頓、 個人生涯發展及公民責任培養等重要課題的基礎。 基於誠致過去與宏達基金會在偏鄉學校合作推動品格教育的成功經驗 ，他相信這次兩個基金會攜手與坪林國中合作， 將為台灣偏鄉教育轉型帶來新的風貌。

宏達文教基金會董事長卓火土提到，秉持厚植下一代品格力的初衷， 基金會在全國各地推動品格教育超過15年，不僅透過「 磐石教育計畫」，持續提供高品質、 有系統並且多元之教育訓練資源，協助全台各級學校以有效益、 更符合培養21世紀人才的方式推展品格教育， 進而形塑整體校園品格文化。這次很榮幸能與新北市政府、 誠致基金會共同為坪林國中轉型實驗學校挹注資源， 包括財務與人力， 期待集結大家的力量一起為教育共創更多可能與新的繁榮契機。

新北市教育局長張明文表示， 感謝誠致教育基金會及宏達文教基金會，挹注人力與物力資源， 提供專業協助並陪伴坪林國中教師精進教學， 活化實驗課程及發展學生品格能力，有效提升學生學習與品格表現。 培養學生學習自主能力， 將品格教育鍛鍊出來的關懷視角延伸到社區與自然環境， 開啟寬闊的生命視野並實踐全人的關懷行動。

照片來源：新北市教育局提供