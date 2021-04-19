臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超6.67億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/4/12~2021/4/16）外資在集中市場總買進金額為4,637.74億元，總賣出金額為4,644.41億元，賣超為6.67億元，另統計自2021年年初至4月16日止，外資總買進金額為5兆7,554.37億元，總賣出金額為6兆673.27億元，累計賣超為3,118.90億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆3,096.54億元新台幣，占全體上市股票市值的44.49%，較4月9日的23兆937.72億元新台幣，增加2,158.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進267,396千股，賣出205,030千股，買超62,366千股。

第二名：中鋼：買進250,559千股，賣出200,553千股，買超50,006千股。

第三名：中信金：買進92,979千股，賣出46,289千股，買超46,690千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進486,802千股，賣出639,863千股，賣超153,061千股。

第二名：友達：買進311,207千股，賣出373,434千股，賣超62,227千股。

第三名：仁寶：買進25,912千股，賣出73,994千股，賣超48,082千股。