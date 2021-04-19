一台縫紉機織出幸福的家 陳吳玉鳳榮獲模範母親 侯友宜親往致賀

母親節將至， 新北市長侯友宜19日前往三重區向當選今年度模範母親的陳吳玉鳳 祝賀。陳媽媽刻苦持家，用一台縫紉機，一針一線織出幸福的家， 如今子女成家立業各頂一片天。在慰訪中也意外發現， 原來陳吳玉鳳的先生陳榮駐， 竟是侯友宜當年擔任台北市中山分局刑事組長的小隊長，綽號「 黑面陳」，侯友宜大讚他忠厚老實、說話慢卻身先士卒， 是他辦案的得力助手。

今年86歲的陳吳玉鳳出生於屏東縣恆春鎮， 因日據時期父親在日本公司任文書職務，十分重視孩子教育， 讓她順利完成國小學業。在媒妁之言下，與陳榮駐先生結縭， 婚後育有3子1女，因先生擔任警察，收入有限，為了栽培孩子， 陳吳玉鳳到三和市場成衣廠工作，晚上也要忙著縫紉加班， 他的大兒子陳正胤就幫忙煮飯，兼顧弟妹。

3名兒子在陳吳玉鳳的栽培下，均讀到碩士， 於今老大陳正胤和老三陳正剛各是一家企業的董事長， 老二陳正博則是建築師，小女兒陳婉美也是外商公司的規畫師，「 一門四傑」，令人稱羨。 談起已過世2年的父親，子女滿是驕傲，陳正剛說父親被叫「 黑面陳」，騎著部機車， 歹徒只要看到那部機車的號碼牌就聞風逃逸。 侯友宜看到陳榮駐當年受獎及受訓的照片， 以及榮獲一等警察勳章等，拍手一叫，「黑面陳」正是民國76、 77年間，他擔任刑事組長所帶領的小隊長陳榮駐。

侯友宜說，中山分局當年被稱天下第一分局， 一年轄內命案300件，當年也沒有防彈衣， 擔任刑警幾乎是要將生命置之度外，陳榮駐帶了一個小隊， 遇見刑案，總是帶領弟兄衝鋒陷陣，是他並肩作戰最得力的助手。

侯友宜表示，陳榮駐打擊犯罪、除暴安良，工作具危險性， 隨時要將槍帶在腰際或背臀，非常辛苦， 原來背後有陳媽媽的支持和犧牲，才能讓先生無後顧之憂， 如今子女均各有所成，家庭幸福美滿，陳媽媽可說是幕後功臣， 也是最經典的模範母親。

陳吳玉鳳曾擔任鄰長16年，參與公益活動和環保志工， 2年前因不慎摔傷肩膀，康復後每週會到巷口參加銀髮俱樂部活動。 侯友宜送她一個小包包，並邀她參加市府24日的母親節表揚。 社會局長張錦麗、三重區長陳奇正、市議員王威元、李翁月娥等人， 陪同侯友宜向陳媽媽道賀，當地瑞德里長陳仕宏也送了一束花祝賀。