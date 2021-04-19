一台縫紉機織出幸福的家 陳吳玉鳳榮獲模範母親 侯友宜親往致賀

照片來源：新北市政府社會局提供
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母親節將至，新北市長侯友宜19日前往三重區向當選今年度模範母親的陳吳玉鳳祝賀。陳媽媽刻苦持家，用一台縫紉機，一針一線織出幸福的家，如今子女成家立業各頂一片天。在慰訪中也意外發現，原來陳吳玉鳳的先生陳榮駐，竟是侯友宜當年擔任台北市中山分局刑事組長的小隊長，綽號「黑面陳」，侯友宜大讚他忠厚老實、說話慢卻身先士卒，是他辦案的得力助手。
今年86歲的陳吳玉鳳出生於屏東縣恆春鎮，因日據時期父親在日本公司任文書職務，十分重視孩子教育，讓她順利完成國小學業。在媒妁之言下，與陳榮駐先生結縭，婚後育有3子1女，因先生擔任警察，收入有限，為了栽培孩子，陳吳玉鳳到三和市場成衣廠工作，晚上也要忙著縫紉加班，他的大兒子陳正胤就幫忙煮飯，兼顧弟妹。
3名兒子在陳吳玉鳳的栽培下，均讀到碩士，於今老大陳正胤和老三陳正剛各是一家企業的董事長，老二陳正博則是建築師，小女兒陳婉美也是外商公司的規畫師，「一門四傑」，令人稱羨。 談起已過世2年的父親，子女滿是驕傲，陳正剛說父親被叫「黑面陳」，騎著部機車，歹徒只要看到那部機車的號碼牌就聞風逃逸。侯友宜看到陳榮駐當年受獎及受訓的照片，以及榮獲一等警察勳章等，拍手一叫，「黑面陳」正是民國76、77年間，他擔任刑事組長所帶領的小隊長陳榮駐。
侯友宜說，中山分局當年被稱天下第一分局，一年轄內命案300件，當年也沒有防彈衣，擔任刑警幾乎是要將生命置之度外，陳榮駐帶了一個小隊，遇見刑案，總是帶領弟兄衝鋒陷陣，是他並肩作戰最得力的助手。
侯友宜表示，陳榮駐打擊犯罪、除暴安良，工作具危險性，隨時要將槍帶在腰際或背臀，非常辛苦，原來背後有陳媽媽的支持和犧牲，才能讓先生無後顧之憂，如今子女均各有所成，家庭幸福美滿，陳媽媽可說是幕後功臣，也是最經典的模範母親。
陳吳玉鳳曾擔任鄰長16年，參與公益活動和環保志工，2年前因不慎摔傷肩膀，康復後每週會到巷口參加銀髮俱樂部活動。侯友宜送她一個小包包，並邀她參加市府24日的母親節表揚。 社會局長張錦麗、三重區長陳奇正、市議員王威元、李翁月娥等人，陪同侯友宜向陳媽媽道賀，當地瑞德里長陳仕宏也送了一束花祝賀。