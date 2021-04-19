美國特斯拉再傳事故 無人駕駛撞樹兩人死亡

Tesla 特斯拉再傳死亡車禍，兩人死亡，大火延燒四小時才撲滅。（來源：AP） Tesla 特斯拉再傳死亡車禍，兩人死亡，大火延燒四小時才撲滅。（來源：AP）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國德州昨（18日）晚發生一起特斯拉汽車（Tesla）死亡車禍，車輛衝撞路樹造成2人身亡，疑似無人在駕駛座上操縱釀禍。

路透社報導，德州哈立斯郡（Harris County）警政第四轄區警佐烏曼佐（Cinthya Umanzor）表示，事故發生時，駕駛座上沒有人。

當地電視台KHOU引述哈立斯郡員警赫爾曼（Mark Herman）說法，事發當時，該輛2019年的Tesla Model S以高速行駛，在一個小轉彎處因不明原因偏離路面，撞上一旁樹木並起火燃燒，奪走兩條人命。

赫爾曼表示，該起事故引發猛烈火勢，花費近四個小時才完全撲滅，而通常的車禍起火約幾分鐘內就能控制火勢，消防員不得不打電話給特斯拉，詢問如何才能撲滅火勢。

警方在火勢撲滅後，於車上發現兩具遺體，一具在前排乘客座位上，另一具則在後座。赫爾曼指出：「並無一人在駕駛座上。」關於死者的個人訊息，警方僅透露，一名為59歲，另一名為69歲。

目前尚未釐清駕駛座安全氣囊是否彈出，也不清楚輔助駕駛系統在衝撞的當時是否啟動。

特斯拉在其官網發布的旗下汽車安全報告中指出，Model S、Model X和Model 3m於2018在美國政府的新車評估項目測試中取得了所有受試車輛中最低的總體受傷概率。創辦人馬斯克（Elon Mask）上週六也在推特轉發了電動汽車製造商2021年第一季度的事故數據報告，稱特斯拉司機在自動駕駛參與的情況下，發生事故的概率是普通汽車司機的十分之一。

Tesla和美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）目前都還未出面就本起事故評論。

據外網統計，在美國及歐洲地區，在美國及歐洲地區，自2013年起截至本起特斯拉死亡車禍，宣稱與自動駕駛相關的特斯拉車禍死亡人數為16人，其中6人的死亡證實與自動駕駛有關。