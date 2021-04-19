【快訊】行政院公布最新人事: 林佳龍請辭　王國材升任交通部長•胡湘麟接次長

台鐵太魯閣號4月2日在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡， 台鐵3日舉行記者會，交通部次長王國材（中）、台鐵局副局長杜微（右）等人說明事故後續處... 台鐵太魯閣號4月2日在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡， 台鐵3日舉行記者會，交通部次長王國材（中）、台鐵局副局長杜微（右）等人說明事故後續處理進度。 中央社資料照片

更新時間：2021-04-19 16:51

首次發稿：2021-04-19 14:51

圖為去年 (2020年) 11月25日立法院交通委員會邀請交通部政務次長王國材針對 「運輸部門因應氣候變遷調適與防災」專題報告。 中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導) 交通部長林佳龍日前為太魯閣號事故請辭，行政院長蘇貞昌批准辭呈，明天(20日) 生效。行政院發言人羅秉成今天(19日) 舉行記者會表示，由交通部次長王國材升任交通部長，並由鐵道局長胡湘麟接任交通部次長。

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮和仁至崇德間發生出軌意外，造成嚴重死傷。林佳龍請辭後，蘇貞昌在13日約談林佳龍、14日向總統蔡英文報告，隨即批准林佳龍辭呈，將於20日生效。

中央社報導，事故地點經過搶修及清水隧道安全鑑定等工作後，今天正式通車。將卸任的林佳龍與台鐵代理局長祁文中，搭乘首班區間車宣示安全，這也是林佳龍任內最後工作。

【快訊】行政院公布最新人事: 林佳龍請辭 王國材接任交通部長

首次發稿：2021-04-19 14:51

【萬用工具人】行政院今公布新人事 王國材可望接任交通部長

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導) 交通部長林佳龍因為台鐵太魯閣號出軌事故，確定20日請辭生效。現在傳出新任部長一職，將由交通部政務次長王國材接任，行政院今(19)日就會宣布。

中央社報導，交通部長林佳龍請辭，多次救援成功的「最佳工具人」政次王國材可望升任，他曾折衝華航罷工、Uber爭議，各界寄望他將愈挫愈勇的精神帶進台鐵，帶領台鐵化危機為轉機。

今年62歲的王國材，2016年進入交通部擔任政務次長以來，歷經3任部長，不僅積極推動各項運輸計畫，更多次擔任救火隊，被立委戲稱為「最佳工具人」，林佳龍更稱讚他已經是「鋼鐵人」。

台鐵在3年內發生兩起重大死傷事故，導致吳宏謀、林佳龍負起政治責任，相繼請辭交通部長。王國材上任之後，台鐵改革將會是重點目標之一。

緊接而來的端午節疏運、武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情對觀光、運輸產業的持續衝擊，及振興旅遊運輸產業，都有待王國材持續發揮專長，一一拆彈。

王國材小檔案:

(資料來源: 綜合交通部.中央社)

◆年齡：62歲

◆學歷：

．國立交通大學交通運輸研究所博士 (84)

．國立成功大學交通管理科學系碩士 (77)

．國立成功大學交通管理科學系學士 (70)

◆現任交通部政務次長(105.5~迄今)，兼任中華航空事業發展基金會董事長(105.11~迄今)

◆其他經歷包括：

交通部代理部長、高雄市政府交通局局長、一卡通票證公司董事長、中華智慧運輸協會理事長、中華郵政公司代理董事長、台灣港務公司代理董事長、圓山大飯店董事長等。

◆2018年獲得智慧運輸世界大會「名人堂終身成就獎」（ITS World Congress Hall of Fame-Lifetime Achievement Award）。

細數上述經歷，可謂涵蓋陸海空。他曾向媒體談到在一卡通公司草創時，自己常背個包包，親自登門拜訪客戶，不少人根本不願見他，也吃了許多閉門羹，感受人情冷暖。但他相信只要有耐心，一卡通一定能成功，也告訴自己不能被擊倒，最後終於看到一卡通走上坦途。

交通部員工暱稱的「阿材」，個性溫和、有耐心，他將推動一卡通遭遇愈挫愈勇的精神帶到交通部，再煩雜的事務都能心平氣和處理。交通部業務單位形容他充滿文人氣息，遇事不急躁，圓融且願意傾聽同仁意見。

王國材在政次任內積極推動智慧運輸系統發展建設計畫，交出漂亮的成績單，讓他2018年獲得智慧運輸世界大會「名人堂終身成就獎」（ITS World Congress Hall of Fame-Lifetime Achievement Award）。

當時王國材謙稱，因為擔任政次職務，能夠有機會督導包括交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）、偏鄉公共運輸整合平台、智慧廊道、整合式智慧運輸、自駕車聯網、機車車聯網等6大亮點計畫，在政府同仁努力合作之下，計畫逐步展現成果，這份榮耀應屬於大家。

王國材也兼任中華航空事業發展基金會董事長，推動華航飛機塗裝換新貌，華航去年在新引進的波音777貨機上呈現台灣意象，王國材在立法院答詢時承諾，華航新客機塗裝的「台灣識別度」會再增加。

2019年2月華航機師罷工期間，王國材站上與工會談判的前線，當工會隨口以開玩笑方式提出「凌晨一點開會」的提議，王國材也爽快答應，並說「要來就來」，即使談判中面對工會的挑釁言詞，王國材仍能不慍不火回應「不要威脅我」。

由此可見王國材身段柔軟卻但不怕事，他折衝協調卻不輕易妥協，有耐心、不易被激怒。

華航機師罷工勞資談判歷經7天6夜，王國材在談判結束後，紅著雙眼，拖著疲憊的身體，還願到記者室慰問媒體辛苦。

當時媒體問到他的感受時，王國材輕鬆唱出最愛的拿手歌「囚鳥」，形容談判期間自己就像被困在交通部的囚鳥，讓人見識到王國材幽默的另一面。

去年(2020年)10月，抗議台南鐵路地下化拆遷民宅的團體到交通部陳情，場面一度火爆，王國材親自與抗議團體面對面溝通，一一解釋政府做法及後續補救方式，當場有抗議者多次打斷王國材發言，王國材仍不動怒，只是用溫和堅定的態度請抗議者讓他把話完，也當場反問抗議者要不要聽他說明，最後終能控制住火爆場面。

除此之外，王國材在處理Uber在台營運爭議時，曾說出不守遊戲規則等指責，要求Uber司機一定要合法。

在華航私菸案時，因林佳龍不滿華航說明，王國材也重話指出，華航總經理謝世謙要辭職，交通部一定同意。