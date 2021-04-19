反覆腹瀉、腹脹、便秘又壓力大 當心腸躁症上身 營養師：逾8成患者靠低腹敏飲食改善

目前國際已經有10多種的腸躁症新藥治療，台灣卻遲遲未引進，台灣胃腸神經與蠕動學會呼籲政府正視患者困擾，盡快核准引進以提升治療效果。 目前國際已經有10多種的腸躁症新藥治療，台灣卻遲遲未引進，台灣胃腸神經與蠕動學會呼籲政府正視患者困擾，盡快核准引進以提升治療效果。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／醫藥組 台北採訪報導）台灣約有數百萬人罹患腸躁症(Irritable bowel syndrome,IBS)，且長期反覆或交替出現腹痛、腹脹、腹瀉、便秘等症狀，對學習及工作效率，醫療資源的耗用，和生活品質都造成莫大的影響。目前國際已經有10多種的腸躁症新藥治療，台灣卻遲遲未引進，患者只能倚靠紓解症狀的傳統藥物或靠低腹敏飲食來減輕症狀。台灣胃腸神經與蠕動學會呼籲政府正視患者困擾，盡快核准引進以提升治療效果。

台灣腸躁症三大問題：病患認知低、十年無新藥引進、低腹敏飲食待推動

4月19日是世界腸躁症日(World IBS Day)，全球有10%人口(近七億七千萬人)為腸躁症所苦，推估台灣盛行率約為10~20%。台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良教授指出，台灣醫療水準在國際間實屬先進，但在腸躁症的藥物治療卻是落後歐美日等國，目前國際已經有10餘種的腸躁症新藥治療，台灣卻一直遲遲尚未引進，也讓腸躁症的病患苦於無新藥可使用的困境、醫囑性不佳，造成浪費醫療資源。

盧俊良特別於世界腸躁症日指出影響台灣腸躁症治療不佳的三大問題: 1) 病人對疾病了解不足，影響就診與治療 2) 國外新藥未引進，不能提升治療成效 3) 低腹敏飲食(Low FODMAP diet)推廣待加強。

盧俊良呼籲政府，盡快鼓勵引進並核可新藥以提升治療效果，也提醒病患除藥物治療外，可與營養師討論採用低腹敏飲食，減輕症狀有助病情改善。

排除因病引起的腸胃症狀後，如有長期有腹瀉、便祕、腹脹等情形，建議民眾應就醫檢查是否為腸躁症。（圖／台灣胃腸神經與蠕動學會提供）

腸躁症影響工作生活 睡眠障礙、請假比例高出二倍以上

腸躁症確切原因不明，但大多是因壓力、飲食、腸道敏感異常等因素影響，主要於相關症狀至少在6個月前開始，在過去3個月內平均每周至少1天的復發性腹痛，其嚴重者影響生活品質與工作效率。

盧俊良進一步分析，根據《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》期刊，臺灣腸躁症患者與無腸躁症者相比：發生睡眠障礙的情況高出2倍。(腸躁症患者睡眠障礙41.4%、無腸躁症者22.7%)，因腸胃問題自工作或學校缺席的比例高出2.5倍。(腸躁症患者14.3%、無腸躁症者5.9%)。罹患腸躁症的患者(55.4%)比沒有罹患腸躁症的人(34%)更常向醫師求診。

腸躁症治療趨勢需整合腸胃專科醫師、低腹敏認證營養師及精神科醫師團隊

台北榮民總醫院內視鏡中心王彥博主治醫師觀察國際治療趨勢發現， 腸躁症的治療已經從單一科別進展到整合藥物治療、低腹敏飲食、生活型態改變、精神心理治療四大面向；即使是對於便祕型、腹瀉型、慢性便秘不同類型的腸躁症在國際間也已經有了十多種的新藥物治療，台灣完全沒有引進。

王彥博說明，目前台灣使用的藥物十多年來沒有新增，且這些傳統藥物大多都是紓解症狀，而非針對腸躁症機轉而研發，不同於新一代的藥物多根據大腸疾病最新的可能機轉研發，這類對特定機轉研發的藥物，對傳統藥品治療效果不好之病人更能達到有效的疾病控制。

腸躁症的成因有很多，其中壓力與飲食常是誘發腸躁症的原因，王醫師也進一步指出: 目前國際腸躁症的治療方式是以整合醫療模式(IBS integrated care)進行，未來治療腸躁症的方向為：低腹敏營養師、腸胃醫生及腸胃精神醫生整合治療，以達到最佳治療成效。

目前台灣使用的藥物十多年來沒有新增，且這些傳統藥物大多都是紓解症狀，而非針對腸躁症機轉而研發。（圖／台灣胃腸神經與蠕動學會提供）

低腹敏飲食改善症狀 營養師教你怎麼吃

根據2017年的低腹敏飲食研究，發現西式飲食模式(即高脂肪、高糖飲食、鹹味小吃，如：蛋糕、餅乾、糕點、甜味飲料、薯片等）與引發腸躁症症狀有最大關連。外國亦有研究更指出過量咖啡因、甜食、含糖飲料的飲食習慣提高罹患腸躁症的風險。

而在低腹敏蔬果的研究上，在近期美國研究顯示，慢性便秘型患者每天食用2顆綠色奇異果，持續4周後的結果相較於每天食用黑棗或是車前草的患者，其成效相當，且在腸道運輸時間上，減少將近2成的時間。

澳洲蒙納許大學在低腹敏飲食的研究顯示，86%腸躁症患者採行低腹敏飲食後整體症狀獲得改善；2017年英國研究指出，至少有10項隨機對照試驗顯示，50-80％的腸躁症患者在實施低腹敏飲食後，腹脹、腹瀉等腸胃道症狀獲得改善；由於亞洲飲食與西方飲食習慣不同，在亞洲人的研究顯示低腹敏飲食同樣有68%的病人改善腸胃症狀。

全台首位經蒙納許大學通過認證的低腹敏營養師吳柏姍指出，腸躁症患者實施低腹敏飲食確實有助於緩解腸胃道不適狀況，也建議患者可參考由澳洲蒙納許大學研發低腹敏飲食APP（Monash University FODMAP Diet），幫助患者容易查詢低腹敏的食物種類與建議食用分量，例如奇異果、草莓、鳳梨也都是經低腹敏認證的水果。吳柏姍提醒，實施低腹敏飲食需要經過專業醫師與營養師嚴謹控管，也不適合長期進行，以免造成營養失衡等問題產生。

高腹敏（FORMAP）食物易引發腸胃脹氣腹痛，進而加劇腸躁症患者不適情況。（圖／台灣胃腸神經與蠕動學會提供）