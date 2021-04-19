Alexa
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

【暴漲又暴跌】加密數位貨幣18日大跌幣圈哀嚎　比特幣19日稍回神　

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/19 11:17
【暴漲又暴跌】加密數位貨幣18日大跌幣圈哀嚎　比特幣19日稍回神　

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）台北時間18日加密貨幣交易發生巨幅波動，比特幣在上周創下歷史新高價64,829美元後就接連回檔，周日交易跌幅一度達15%，雖然之後跌勢收斂，彭博指這創下今年二月以來最大跌幅。

「幣圈一天，人間一年！」上周美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase 14日在那斯達克掛牌上市後，激勵投資人持續買進助比特幣創下新高價，其它加密貨幣資產價格也連帶上揚，形成一股「加密數位貨幣瘋」。然而，漲勢在15日創下新高後便逐漸回檔，其中比特幣周日更出現暴跌，交易跌幅一度達15%，雖然之後跌勢收斂。根據coindesk數據，截至台北時間19日上午10點，過去24小時以來比特幣跌幅縮小至4%，顯見還是有不少對比特幣充滿信心的投資人逢低買進。

第二大加密貨幣的乙太幣，周日跌幅也一度來到18%，成交價一度低於2,000美元。其它受影響的數位加密貨幣包括幣安（Binance）、瑞波幣（XRP）、艾達幣（Cardano）、狗狗幣（Dogecoin）等。

外界對於大跌的解釋包括：市場太瘋自然修正，連沒基本面的狗狗幣也在亂漲；另一說是有報導指美國財政部可能會採取動作，防止有人透過加密數位貨幣洗錢，對於傳言，美財政部不予置評，不過這樣的消息已令市場焦慮。同一時間還有其它的幣圈壞消息，土耳其中央銀行16日宣布，4月30日起禁止使用加密數位貨幣作為付款方式。

由於這一年來國內通膨惡化及土耳其里拉暴跌，土耳其民眾多轉向加密數位貨幣，助漲其價格，此景令土耳其政府不滿，因此直接打壓不讓其在市場上流通。
比特幣
乙太幣
加密貨幣

相關新聞

加密貨幣平台Coinbase美國上市再掀熱潮　挖礦耗能及政治角力獲關注
加密貨幣平台Coinbase美國上市再掀熱潮　挖礦耗能及政治角力獲關注
2021/04/15 14:44
台灣虛擬貨幣投資所得多少該申報？當YouTuber要繳稅？
台灣虛擬貨幣投資所得多少該申報？當YouTuber要繳稅？
2021/03/30 17:16
2年賺進360億！美國天才網路犯罪少年真實故事改編　電影《神鬼網戰》台灣上映日期揭曉
2年賺進360億！美國天才網路犯罪少年真實故事改編　電影《神鬼網戰》台灣上映日期揭曉
2021/03/23 17:30
巨頭紛買進激勵　比特幣衝破5萬美元創歷史新高
巨頭紛買進激勵　比特幣衝破5萬美元創歷史新高
2021/02/17 12:01
比特幣需求暴增　貨幣交易所不堪負荷短暫故障
比特幣需求暴增　貨幣交易所不堪負荷短暫故障
2021/02/09 09:00