《讀衣》完結篇！當代書法家董陽孜命題「至大無外」　台灣時裝設計師華山詩意回應

董陽孜發起的《讀衣》時尚藝術展將於5月8日登場(圖/讀衣) 董陽孜發起的《讀衣》時尚藝術展將於5月8日登場(圖/讀衣)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 《讀衣》時尚藝術展覽今年邁入尾聲，台灣當代書法家董陽孜邀請台灣五位當紅服裝設計師，透過時裝創意回應命題：「至大無外」，將於5月8日華山1914文創園區登場。

有感於文字是民族文化的根，盼在西化已久的浪潮下喚起社會大眾對中華文字的重視，並在網路時代活化傳統書寫的藝術，台灣當代藝術家董陽孜自2016年發起讀衣計畫，今年將邁入終章，本屆以『至大無外』為命題，喻文字境界的無有窮盡，並再藉文字奧義邀請有志者對中華文化探幽入微。

參展的服裝設計師分別提出個人有感的字詞與『至大無外』對話，由此佈局於設計：陳劭彥之於「山」、周裕穎之於「逍遙」、蔡宜芬之於「一沙一世界，一花一天堂」、詹朴之於「湍流」、齊振涵之於「無」。五位各擅勝場的設計師從文字藝術的精神中提煉自我，自色彩、布料、剪裁、印花著手，用文字藝術鑄時尚的魂。



董陽孜題字至大無外(圖/讀衣)



周裕穎_逍遙草圖(圖/讀衣)

策展人董陽孜表示，「文字藝術神采萬千，筆勢、筆意、墨法、心量交乘出無窮變化，內蘊書者的情感與思想。計畫終有時，而文字恆在，這一次，我用『至大無外』再度挑戰書寫的尺幅與觀者的視覺，並跨領域與設計師合作讓觀者看到文字線條的活用，希望透過文字藝術的美學與哲學，為設計教育和設計創新帶來啟發。」

共同策展人暨創意總監馮亞敏說，「《讀衣》以文化為背景，文字藝術為視野，華人時尚的未來為襟抱，藉由『衣』探索台灣的當代文化識別，透過回溯文化，反思自我定位。從展覽策劃、學術合作以至出版《讀衣》專書，皆自文字藝術中冶煉讀衣精神，偕同策展團隊，用自己的文化，敘述自己的時尚。」

今年由策展人董陽孜偕共同策展人暨創意總監馮亞敏領軍，團團創新社策劃執行，由草字頭操刀展場空間、博物映項彭冠傑執行視覺設計、叄喜映畫導演程紀皓執掌紀錄片拍攝，以及霧室負責《讀衣》專書的裝幀。

《讀衣》藝術時尚跨界展將於5月8日(六)起至5月23日(日)止，在華山1914文化創意產業園區紅磚區西一、西二館盛大登場。

周裕穎 X 逍遙



設計師與作品草圖(圖/讀衣)

陳劭彥 X 山



設計師與作品草圖(圖/讀衣)

詹朴 x 湍流



設計師與作品草圖(圖/讀衣)

齊振涵 x 無



設計師與作品草圖(圖/讀衣)

蔡宜芬 x 一沙一世界，一花一天堂



設計師與作品草圖(圖/讀衣)