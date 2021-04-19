颱風「舒力基」影響•南台灣墾丁出現長浪、插紅旗管制遊客　吳德榮：東半部22日有明顯降雨

屏東墾丁海域19日出現長浪，上午浪高1至2公尺，墾管處及海岸巡防人員上午在南灣等沙灘、海岸依規定管制遊客，插紅旗示警。（民眾提供）中央社... 屏東墾丁海域19日出現長浪，上午浪高1至2公尺，墾管處及海岸巡防人員上午在南灣等沙灘、海岸依規定管制遊客，插紅旗示警。（民眾提供）中央社

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）受到颱風舒力基( Surigae) 影響，屏東墾丁海域今天(19日) 出現長浪，墾丁國家公園管理處及岸巡人員依規定插紅旗示警，並管制沙灘海岸遊客。

▲長浪監測燈號 (中央氣象局)

圖/中央氣象局長浪即時訊息

屏東墾丁海域19日出現長浪(上圖) ，上午浪高1至2公尺，墾管處及海岸巡防人員上午在南灣等沙灘、海岸依規定管制遊客，插紅旗示警 。（民眾提供）中央社

墾丁早上已出現長浪，恆春氣象站表示，今天墾丁地區有長浪預警，上午浪高1至2公尺，最大陣風6至7級，風浪都算大，但恆春半島只是陰天，不會下雨。

今天週一，遊客並不多，但墾管處及海岸巡防人員上午在南灣等沙灘、海岸依規定管制遊客，插紅旗示警。

中央社引述墾管處副處長許書國表示，依墾丁國家公園海域遊憩活動方案規定，浪高1公尺以上，海岸就會插紅旗示警，禁止游泳、戲水，浪高1.5公尺以上禁止浮潛、岸潛及船潛，浪高2公尺以上禁止水上摩托車等水上載具活動。

氣象專家吳德榮今天則表示，舒力基22日因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨，但對西半部桃園以南難以紓解旱象；預估24、25日因短波接近，易有局部降雨，至於雨量仍待觀察。

中央氣象局表示，今天東北季風影響，北台灣早晚天氣較涼，低溫約攝氏17至19度，其他地方在21、22度，白天高溫桃園以北及東半部約23至25度，竹苗27、28度，中南部地區仍是維持28、29度以上；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東部、東南部及屏東地區有零星降雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。

根據中央氣象局網站，強烈颱風舒力基今天凌晨2時的中心位置在北緯13.8度，東經126.5度，以每小時8公里速度，向北北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑120公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，舒力基沿太平洋高壓邊緣，向北北西朝呂宋東方海面前進；明天(20日) 緩慢減弱、但仍很強；21、22日進入鞍形場逐漸轉北再轉東北；23日受西風帶導引轉向東北東，逐漸加快，強度將逐日緩慢減弱。

吳德榮預估，22日因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨；至於背風面桃園以南，難有紓解旱象的降雨，「期望越高，失望越大」而已。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣附近大氣穩定，北台灣上空雖有一些中層雲系，各地仍為多雲時晴的天氣，中南部山區午後有局部短暫陣雨；北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼；中南部空氣品質不佳，戶外活動應注意。

吳德榮說，21日下午起東半部漸有局部短暫降雨；22日東半部因颱風外圍環流受迎風面地形的抬升作用，有明顯降雨，西半部仍為多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨，白天熱、早晚舒適；23日東半部有局部短暫雨，西半部為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨。

吳德榮提到，24日有短波逐漸接近，大氣趨不穩定，午後「對流性」局部降雨的可能性提高；24日晚、25 日短波快速通過，伴隨局部性陣雨，至於能有多少雨量降在各水庫的集水區，需持續觀察。

吳德榮強調不必操之過急、過度期待，因時序才將要進入5、6月的「梅雨季」。