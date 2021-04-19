〈財經主筆室〉花旗事件再曝台灣經濟隱憂－低薪

花旗銀行宣布將退出台灣消金市場， 由於花旗是目前台灣最大的外商銀行， 花旗信用卡在台灣的流通卡數約286萬張卡， 是國內第6大發卡銀行，也是台灣發卡量最大外商銀行， 花旗銀行突如其來的舉動震撼金融圈， 但也再次曝露出台灣長期的低薪環境， 已經成為未來經濟發展的一大隱患。

根據台灣花旗銀行的財報，2020年度每股盈餘1.59元， 雖然比2019年每股盈餘2.41元減少不小， 但資產報酬率和股東權益報酬率仍達1.14%及9.18%， 遠高於市場平均值的0.59%及7.72%， 公司並無發生鉅額虧損且業務情況還好， 為什麼決定要退出台灣消費性金融業務呢？

花旗銀行對外強調，退出消金業務並非僅針對台灣市場， 花旗銀行同時將結束在亞洲、 歐洲和中東地區等共13個市場的消費性金融業務，其中包含台灣、 澳洲、巴林、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、 俄羅斯、泰國和越南。

但銀行局統計，2012年以來，有瑞士信貸銀行、南非標準銀行、 加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行和澳盛銀行等5家外銀撤台， 如今花旗銀行是第6家棄守的外銀， 這些年來外銀陸續撤台可是不爭的事實，若是台灣市場獲利好、 前景佳，這些外銀怎會有錢不賺、還要執意撤出台灣市場呢？

市場人士分析，造成這種結果原因就是「僧多粥少」， 台灣金融銀行目前總共有37家，還不包括地區性的農漁會、 合作社等，這些金融機構都可以承作消費金融業務， 業務競爭可謂相當的激烈，銀行過多一直都是老問題， 花旗銀行決定退出消金業務，也就是未來只做高獲利的企金， 放棄低獲利的個人消金業務。

根據統計，台灣綜所稅申報共分5%、12%、20%、30%、 40%等5個級距，其中5%的申報戶比例高達80%， 但所繳稅收僅佔整體綜所稅金額比例的10%，而級距最高的40% 申報戶比例僅佔0.7%，所繳的稅收卻佔整體綜所稅金額的48% 。

台灣消金市場為何不被外商看好呢？ 觀察每年綜所稅繳稅統計或可一探原因，台灣貧富差距真的愈來愈嚴重， 而這種結果就是長期低薪環境所造成的， 或許這就是為何花旗銀行只做企金而不做消金的原由吧。

台灣證交所統計，去年全球新冠肺炎衝擊， 但台灣上市櫃公司去年全年獲利卻創下歷史新高， 去年全年稅後純益達2.46兆元，年增21.9%， 並有113家公司大賺逾一個股本，大幅高出前年的83家， 其中有226家每股純益創新高、超過前年的149家。

台灣的加薪比率長年低於鄰近國家， 自2008年海嘯後的各國加薪率，中國每年調幅都在5%以上， 2016年起越南更是每年都不低於8%，台灣雖然也有加薪， 但幅度總在3%至4%左右， 政府一再喊話希望企業老闆能將獲利與員工共享， 僅只於口號並未落實，難怪會被競爭對手迎頭趕上甚至超越。

蔡英文總統上任以來，雖逐年都有調整基本工資， 月薪由上任前的20,008元調到今年的24,000元， 這些年來調幅為19.95％， 但上市櫃企業單單去年一年獲利年增率就達21.9%。 外媒針對台灣薪資結構提出三大警訊，包括固定薪資被越南超越、 高階主管報酬在亞太國家居末段班，以及台灣加薪率長期偏低等。 如何有效解決台灣低薪環境，真正取決於政府的態度？ 不要讓薪資偏低問題成為未來經濟發展的隱患！