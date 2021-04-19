【水情嚴峻】南台灣高雄山區降雨約20毫米•南投日月潭等地亦短暫降雨　氣象局：助益不大

為了讓高雄水情到7月都不轉紅燈，高雄市政府訂定開源節流措施，17日起停供洗車場及游泳池等用水大戶，以節水20%為總目標。圖為車輛在加油站... 為了讓高雄水情到7月都不轉紅燈，高雄市政府訂定開源節流措施，17日起停供洗車場及游泳池等用水大戶，以節水20%為總目標。圖為車輛在加油站排隊等候洗車。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市山區降雨了，統計顯示，桃源區藤枝累積24小時雨量20.5毫米，不過，南水局副局長鄒漢貴今天(4/19)表示，降雨有限對水情助益不大。

南投縣竹山、鹿谷等鄉鎮部分地區18日降午後對流雨，日月潭晚間也降雨。（翻攝照片.中央社）

水情嚴峻，高雄市自17日起停止洗車場、公私立游泳池供水等，市府並配合水利署加速開鑿水井，盼至5月底含地表水可增加15萬噸供水，希望至5月底前穩定供水，6月底還能夠維持水情橙燈。

市府水利局水情統計，18日高雄市桃源區降雨累計24小時雨量20.5毫米，茂林區約13.5毫米；鄒漢貴指出，高屏溪攔河堰集水區18日降雨3.8毫米，19日至上午7 時降雨0.5毫米，合計4.3毫米，對攔河堰的集水助益不大。

高雄市加強節水及開發水源，水利署也規劃復抽水井及調度水源等，讓高雄至5月底每日增加20.1萬噸供水，併同高市府鑿井增加9萬噸，即每日可增29.1萬噸水，以因應高屏溪川流量降低的供水危機。

高雄市的主要供水來自於高屏溪攔河堰，南水局資料顯示，攔河堰今天的川流量每秒3.9立方公尺，前一天的取水量約42萬噸，已比豐水期約百萬噸的取水量少逾5成。

南投縣18日降下午後對流雨

而在南投縣竹山、鹿谷等鄉鎮部分地區昨(18日) 降下午後對流雨，日月潭晚間也降雨，雨勢來得又快又急，攤商趕緊收拾防雨，居民高興直呼「好久沒下雨了」，不過大雨只持續約10分鐘。

南投縣鹿谷鄉、溪頭、信義鄉神木村、竹山鎮桶頭、大鞍、杉林溪、仁愛鄉武界及萬大林道下午降雨，魚池鄉日月潭部分區域18日晚間也降雨，雨勢來得又急又快，有民眾趕緊用手機捕捉旱象時期這難得的及時雨，不過雨勢只持續約10分鐘，且降雨範圍不大。

中央氣象局表示:

18日在中南部地區有零星熱對流降雨，主要在南投、嘉義到高雄山區，由於時間不長，對水情幫助不大；預估24日起華南地區會有零星雲系來到台灣，可能連中南部都會感覺雲層變厚，但屬於中層水氣，與熱對流不同，能否降雨還要再觀察。

中央社報導，日月潭18日晚間這場降雨，不同地區有不同雨勢，魚池鄉日月村伊達邵一帶雨勢一開始很大，後來轉小，間歇持續不到一小時，魚池鄉水社村降雨則是比毛毛雨大一些，持續時間也不長。地方居民指出，上次下雨是3月下小雨，再之前是1月，但雨量也不大。