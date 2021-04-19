《時評》文明國家 瑞典

在第二次世界大戰之初，北歐四國－－包括丹麥、挪威、瑞典、芬蘭－－均宣布保持中立。但是納粹德國憑其強大的武力，於1940年4月片面宣稱丹麥為其保護國(protectorate)。在最初的兩年多裡，情況似乎還算平靜；至少在表面上，丹麥國王仍被允許在位，政府機構和國家議會仍然照常運作。當時一般丹麥人仍然心存僥倖，以為這種偏安的局勢可以不斷維持下去；甚至納粹德國派來的統治者貝斯特(Werner Best) 還被他們暱稱為「大使」。

1943年8月，丹麥人幻想中的「獨立丹麥」的神話終於破滅；納粹德國下令丹麥政府逮捕境內所有的猶太人，並將他們「遣送回東方」，意思是關進死亡集中營。丹麥政府拒絕執行這個指令，這使得納粹立即翻臉，宣布戒嚴。一夕之間，丹麥由納粹德國的「保護國」淪為納粹德國的佔領區。

當時擔任丹麥理論物理研究所所長的波耳(Niels Bohr)【註1】覺得事態嚴重，趕緊私下覲見瑞典國王古斯塔夫(King Gustav)，請求瑞典提供一個隱密的港口，讓丹麥境內性命危在旦夕的猶太人得以逃往瑞典避難。

瑞典政府答應了他的請求。

於是，第二次世界大戰中最不可思議的救援行動於焉展開；丹麥人動用各種型式的大小船隻，從划槳的小船到大型的漁船，利用月黑風高的夜晚，秘密渡過兩國之間的卡特甲海峽(Kattegat Strait)，將猶太人運送至瑞典。據估計，這項英勇的行動一共挽救了當時丹麥境內7000多個猶太人的性命。【註2】

近年來，中國不斷在國際上顯露其「戰狼」式的野蠻行徑，屢屢破壞國際的安全與秩序。面對這種情況，國際社會大多採取息事寧人的姑息態度，絕大多數的媒體也都裝聾作啞悶不吭聲，只有極少數國家的媒體敢於發聲提出批判－－瑞典就是這些極少數的國家之一。

2018年9月21日，瑞典電視台在娛樂性節目《瑞典新聞》(Svenska nyheter)所顯示的中國地圖中，並未將台灣包含進去。此舉立即引來中國方面嚴重的抗議，要求道歉。節目主持人倫達爾(Jesper Rönndahl) 在9月28日的節目中不但強調他「絕不會對不尊重言論自由的中國政府道歉」，而且還秀出一張被中國五星旗蓋滿的世界地圖，諷刺中國說：「全世界都是你的喔？」【註3】

中國遊客在瑞典經常有不文明的行為出現，令文明國家的瑞典人十分困惑與困擾，倫達爾對此也在他的節目《瑞典新聞》中加以調侃；他在節目中秀出一個醒目的警告標誌，上面有四個斗大的中文字：「禁止大便」【註4】。旁白是一名瑞典女士的聲音，她說：「我們熱烈歡迎中國朋友們來瑞典，但是我們不會在歷史建築物外大便，也不會一邊吃飯一邊大便！」

當今世界上，在科技、文化、社會各方面都很先進的國家不在少數，這些國家都可稱為「先進國家」；但是唯有堅守人權與公義等普世價值並做出實際貢獻者，才有資格被稱為「文明國家」。從這個標準來看，瑞典確實是一個文明國家。

【註1】波耳是丹麥的物理學家，在原子構造理論和量子論的發展上有巨大的貢獻，因此榮獲1922年諾貝爾物理學獎。由於他的母親是猶太人，依照納粹的說法，波耳是個「白猶太人」(White Jew)；而波耳從事研究的「理論物理學」也被納粹貶為「猶太物理學」(Jewish physics)。

【註2】當時在丹麥的猶太人約有7500-7800人，其中約有450人未能及時逃離丹麥而被捕，最後有100多人死在集中營裡。

【註3】相關影像請參見網頁：https://www.voachinese.com/a/swedish-talk-shows-offer-chinese-government-humorous-apology-20180929/4592701.html

【註4】相關影像請參見網頁：https://www.voachinese.com/a/china-sweden-dispute-escalation-20180923/4583409.html