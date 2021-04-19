北台灣花蓮18日晚間連2震、省道傳落石等零星災情　台鐵通報：東西幹線均有列車延誤

花蓮18日晚間10時許接連發生兩次有感地震，震央在壽豐鄉，壽豐水璉地區一處平房內的書櫃都被震倒，一片凌亂。（民眾提供） 中央社 花蓮18日晚間10時許接連發生兩次有感地震，震央在壽豐鄉，壽豐水璉地區一處平房內的書櫃都被震倒，一片凌亂。（民眾提供） 中央社

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【最新】北台灣花蓮壽豐晚間接連發生5.8與6.2強震•間隔3分鐘全台有感! 各地科學園區、台積電初步無災情

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 花蓮4/18晚間10時許接連發生兩次有感地震，震央在壽豐鄉，壽豐水璉地區平房書櫃震倒，太魯閣牌坊至天祥段有落石。許多民眾在臉書po文說2018年0206大地震的回憶又湧現，度過驚魂之夜。

花蓮18日晚間10時許接連發生兩次有感地震，省道台11線34至34.5K區間有落石掉落，花蓮縣消防局請民眾注意行車安全，已通知工務段處理與110警戒。（民眾提供）中央社

18日晚上10時11分發生規模5.8地震，震央在花蓮縣壽豐鄉，深度15公里；緊接著10時14分，震央壽豐鄉再度發生規模6.2地震，深度14公里。花蓮各地均感到兩波明顯搖晃。

根據中央社報導，不少民眾在網路社群報平安，有人家中書櫃震倒塌，一片凌亂；有人瓷器、玻璃杯打碎一地；靠近山邊的秀林鄉水源村民說，聽到山上有落石聲；也有人說「我家這幾天馬陸爆多，一到晚上，戶外密密麻麻一片，恐是地震前兆」。

地震過後，花蓮市區中華路一帶傳出停水情形，自來水公司花蓮廠查報中。

花蓮縣消防局表示，豐濱鄉台11線34至34.5K區間及秀林鄉台8線167K至110K太魯閣牌坊至天祥段有落石，請民眾注意行車安全，已通知工務段處理與110警戒。

花蓮縣政府提醒民眾，災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999；停電或電線掉落問題，可撥打台電搶救專線1911；道路坑洞、路樹傾倒或交通號誌損壞通報，可撥打1999；停水問題，可撥打台水服務專線1910。

此外，根據台鐵通報，東部幹線宜蘭到富里，西部幹線竹南到新營都有列車因為晚間的地震發生延誤狀況。

根據台鐵通報，因應兩起地震，東部幹線及西部幹線目前都有延誤狀況，恢復時間預計為明天(19日) 凌晨2時。

台鐵表示，東部幹線受影響車站包含宜蘭、二結、中里、羅東、冬山、新馬、蘇澳新、永樂、東澳、南澳、武塔，漢本、和平、和仁、崇德、新城、景美、北埔、花蓮、吉安、志學、平和、壽豐、豐田、林榮新光、南平、鳳林、萬榮、光復、大富、富源、瑞穗、三民、玉里、東里、東竹及富里。

西部幹線受影響車站包含竹南、談文、大山、後龍、龍港、白沙屯、新埔、通霄、苑裡、日南、大甲、台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、彰化、花壇、大村、員林、永靖、社頭、田中、二水、林內、石榴、斗六、斗南、石龜、大林、民雄、嘉北、嘉義、水上、南靖、後壁及新營。