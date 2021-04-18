【最新】北台灣花蓮壽豐晚間接連發生5.8與6.2強震•間隔3分鐘全台有感! 各地科學園區、台積電初步無災情

更新時間: 2021-04-18 23:55

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 根據中央氣象局最新資訊，今天(18日) 晚間10時11分發生芮氏規模5.8地震，地震深度15.0公里，震央位於花蓮縣政府西南方19.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5強。

相隔3分鐘後又發生規模6.2強震。震央同樣在花蓮縣壽豐鄉, 位於花蓮縣政府西南方20.2公里，地震深度14.0公里，最大震度花蓮縣6弱。

根據各地網友回報, 台北市區位在一樓的民眾都感受到劇烈搖晃, 住在8樓和14樓的民眾更不用說, 只能用「恐怖」來形容今晚發生的連續強震!

各地科學園區回報

新竹科學園區管理局表示，新竹、宜蘭、苗栗轄區均未傳出災情，新竹地區有感受到搖晃，廠區內一切正常，目前沒有災損。

晶圓代工廠台積電表示，沒有人員疏散，也無已知顯著影響。

中央社引述竹科管理局副局長傅金門指出，新竹地區有感覺到搖晃，根據目前回報，廠區沒有災損。

中科管理局指出，所轄園區運作正常，廠商也未達到生產線停機標準；南科管理局表示，尚未接獲災情通報。

氣象局分析: 不排除再有規模5以上餘震

花蓮壽豐今天(4/18) 晚間10時左右連2震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是震度新分級上路後首次達6弱、5強級，不排除可能會有規模5以上的餘震，會再密切觀察。

陳國昌表示，這兩起地震分別是前震與主震，主因是板塊交界處衝擊、推擠，碰撞的地方在花東交界，但由於地下地質複雜，部分呈現破碎，因此形成地震。

陳國昌也證實，自從地震分級新制上路後，這是第一次達到5強、6弱等級的地震。

陳國昌說，基本上這個地區每年規模超過4以上的超過10多起，相當於每個月都有；但接下來3天不排除可能有規模5以上的餘震，會密切注意。

由於地震發生在花蓮，會令人聯想到2018年2月6日花蓮規模6.2級的地震，陳國昌說，這與今天的地震相似，但並不相同，0206地震主震在外海，餘震往陸地走，但今天晚間這兩起則是在陸地發生。

陳國昌提醒，花蓮地區的民眾可能要檢視房屋，是否有結構性的破壞，若有可能要再尋求找助，避免有另災情出現。

地震報告1: 4/18-22:11規模5.8

圖/國家災害防救科技中心

地震報告2: 4/18-22:14規模6.2

圖/國家災害防救科技中心

以下是氣象局稍早提供的初步資訊:

地震報告1: 4/18-22:11規模5.8

震央: 花蓮縣壽豐鄉，深15km

各地震度如下:

花5+投4宜4彰4中3東3雲3嘉3苗3北3桃2竹2高2南2屏2澎1。

地震報告2: 4/18-22:14規模6.2

震央: 花蓮縣壽豐鄉, 深14km

各地震度如下:

花6-投4中4宜4東4雲4彰4嘉4苗4桃3竹3北3高3南3屏2澎2。

手機截圖/by Taiwan News