香港大炮影帝愛台灣 黃秋生領就業金卡

香港影帝黃秋生取得就業金卡，今（18日）國發會證實，可在台灣長居。（來源：中央社） 香港影帝黃秋生取得就業金卡，今（18日）國發會證實，可在台灣長居。（來源：中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）喜愛台灣的香港影帝黃秋生去年申請就業金卡，今（18日）國發會證實已核准通過，依照規定，在金卡有效期限內，在台可享所得稅減免優惠及加入健保，並來台工作無須事前申請，可個人工作無需受聘於雇主。

演技精湛獲影帝肯定的黃秋生，因其耿直的個性，更被封為「大砲」。近年來黃秋生公開表達對台灣的喜愛，之前更喊話「入籍台灣」，據中央社報導，去年更經由「外國專業人才延攬及僱用法」管道，申請就業金卡，以方便來台長住。

就業金卡制度的設立，為延攬外籍專業人士來台工作增添誘因，該卡為結合勞動部核發之工作許可、外交部核發之居留簽證及內政部移民署核發之外僑居留證與入國許可四證合一之證件。該卡時效分為一到三年，該卡申請費用，按申請持有護照之國籍、入境前後申請以及效期長短，而有金額上的區分。

持卡期間，申請人來台可個人工作無須受聘一定雇主，可享有所得稅減免且可以立即加入健保；此外，探親部分也大行方便，直系親屬探親簽證停留期間長達1年、配偶及未成年子女也能依親來台居留。

近年來台灣大力延攬外籍人才，來自美國的知名YouTuber莫彩曦（Hailey）今年也拿到就業金卡。

據國發會統計，自107年2月8日起至今年3月31日止，就業金卡累計核准2147件；其中以科技領域人才居冠，高達269件、其他領域如經濟1673件、教育149件、文化藝術182件、體育1件、金融165件、建築設計8件。