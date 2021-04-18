Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

美中聲明合作因應氣候危機 氣候峰會下週登場

該聲明由美國氣候特使凱瑞與中國氣候變化事務特使解振華於上海會談兩日後共同發表。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/04/18 17:55
美國氣候特使克裡(John Kerry)將於4月14日至17日出訪上海與首爾，與中國和韓國政府討論國際社會該如何應對氣候變遷。

美國氣候特使克裡(John Kerry)將於4月14日至17日出訪上海與首爾，與中國和韓國政府討論國際社會該如何應對氣候變遷。

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國國務院於台北時間４月 17日公佈美中氣候危機聯合聲明，聲明提及美中承諾相互合作，與其他國家共同因應氣候變遷危機，強化與實現巴黎協議之目標，並將合作促使COP26大會成功召開。然通篇並未提及中國領導人習近平是否將出席22至23日美國主持的氣候變遷全球領袖視訊峰會。該聲明由拜登上任後首位訪華官員、美國氣候特使凱瑞（John Kerry），與中國氣候變化事務特使解振華於上海會談兩日後共同發表。

根據美國國務院公佈的聲明，美中雙方承諾相互合作，與其他國家共同因應氣候變遷危機，這包括聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）與巴黎協定（Paris Agreement）等多邊協議合作，也各自強化氣候行動。

聲明指出，未來中美將攜手其他締約方，強化巴黎協議，確保氣溫上升控制低於攝氏2度之內，並努力實現限制在1.5℃之內的目標，並合作應對相關挑戰與機遇。

聲明進一步指出，兩國皆期待下週由美方主辦的氣候峰會，並確認峰會目標為在格拉斯哥COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議）召開前「提高氣候變遷減緩、適應與支持全球氣候雄心」。兩國也將採取其他短期行動，包括各自制訂實現碳中和/溫室氣體淨零排放的長期戰略、擴大協助發展中國家向綠色與低碳和再生能源轉型的國際融資，以及逐漸減少氫氟碳化合物的生產和消費等。

聲明也提出，美中雙方將合作促使COP26大會成功召開，並將在COP26召開前後，繼續討論減少排放量的具體行動，以促使巴黎協定目標得以實現。

川普政府選擇為美國的經濟利益退出巴黎協定，而新上任的拜登政府則試圖重返在氣候變遷議題的領導地位。中美作為世界上最大的碳排放實體，雙方的合作是遏制全球氣候邊遷的關鍵，儘管近年來的中美貿易大戰所帶來的緊張局勢，為兩國在該議題的合作上增添了不確定因素。

美聯社報導，在特使凱瑞訪華期間，中國外交部副部長樂玉成便表明，對於一個擁有14億人口的國家來說，不太可能在峰會上，就為達成目標做出任何新的承諾。

而中國亦搶在峰會前，於16日先行與德、法領國領導人進行視訊會議。期間習近平也表示，氣候變遷 「不應成為地緣政治的籌碼，不應該成為攻擊其他國家的目標，也不應該成為貿易壁壘的藉口」。美國在氣變遷議題上去而復返，如今中美將再度齊聚一桌，雙方互別苗頭，較勁意味濃厚。
氣候變遷
John Kerry
解振華
聯合國氣候變遷綱要公約
巴黎協定
COP26
美國
中國
貿易壁壘

相關新聞

美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】
2021/04/18 10:59
美日領袖白宮雙邊峰會、聯合聲明52年來首提台灣: 強調台海穩定重要性•關切香港與新疆人權
美日領袖白宮雙邊峰會、聯合聲明52年來首提台灣: 強調台海穩定重要性•關切香港與新疆人權
2021/04/17 12:00
美前國安官員博明籲組「經濟北約」反制中國經濟恫嚇
美前國安官員博明籲組「經濟北約」反制中國經濟恫嚇
2021/04/16 18:45
美國鬧「珍奶荒」！台灣、泰國珍珠原料到不了 全美恐數個月沒珍奶喝
美國鬧「珍奶荒」！台灣、泰國珍珠原料到不了 全美恐數個月沒珍奶喝
2021/04/16 16:44
與拜登特使團台北晚宴　蔡英文：自在交流
與拜登特使團台北晚宴　蔡英文：自在交流
2021/04/16 12:13