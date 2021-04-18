美中聲明合作因應氣候危機 氣候峰會下週登場

美國氣候特使克裡(John Kerry)將於4月14日至17日出訪上海與首爾，與中國和韓國政府討論國際社會該如何應對氣候變遷。 美國氣候特使克裡(John Kerry)將於4月14日至17日出訪上海與首爾，與中國和韓國政府討論國際社會該如何應對氣候變遷。

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國國務院於台北時間４月 17日公佈美中氣候危機聯合聲明，聲明提及美中承諾相互合作，與其他國家共同因應氣候變遷危機，強化與實現巴黎協議之目標，並將合作促使COP26大會成功召開。然通篇並未提及中國領導人習近平是否將出席22至23日美國主持的氣候變遷全球領袖視訊峰會。該聲明由拜登上任後首位訪華官員、美國氣候特使凱瑞（John Kerry），與中國氣候變化事務特使解振華於上海會談兩日後共同發表。

根據美國國務院公佈的聲明，美中雙方承諾相互合作，與其他國家共同因應氣候變遷危機，這包括聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）與巴黎協定（Paris Agreement）等多邊協議合作，也各自強化氣候行動。

聲明指出，未來中美將攜手其他締約方，強化巴黎協議，確保氣溫上升控制低於攝氏2度之內，並努力實現限制在1.5℃之內的目標，並合作應對相關挑戰與機遇。

聲明進一步指出，兩國皆期待下週由美方主辦的氣候峰會，並確認峰會目標為在格拉斯哥COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議）召開前「提高氣候變遷減緩、適應與支持全球氣候雄心」。兩國也將採取其他短期行動，包括各自制訂實現碳中和/溫室氣體淨零排放的長期戰略、擴大協助發展中國家向綠色與低碳和再生能源轉型的國際融資，以及逐漸減少氫氟碳化合物的生產和消費等。

聲明也提出，美中雙方將合作促使COP26大會成功召開，並將在COP26召開前後，繼續討論減少排放量的具體行動，以促使巴黎協定目標得以實現。

川普政府選擇為美國的經濟利益退出巴黎協定，而新上任的拜登政府則試圖重返在氣候變遷議題的領導地位。中美作為世界上最大的碳排放實體，雙方的合作是遏制全球氣候邊遷的關鍵，儘管近年來的中美貿易大戰所帶來的緊張局勢，為兩國在該議題的合作上增添了不確定因素。

據美聯社報導，在特使凱瑞訪華期間，中國外交部副部長樂玉成便表明，對於一個擁有14億人口的國家來說，不太可能在峰會上，就為達成目標做出任何新的承諾。

而中國亦搶在峰會前，於16日先行與德、法領國領導人進行視訊會議。期間習近平也表示，氣候變遷 「不應成為地緣政治的籌碼，不應該成為攻擊其他國家的目標，也不應該成為貿易壁壘的藉口」。美國在氣變遷議題上去而復返，如今中美將再度齊聚一桌，雙方互別苗頭，較勁意味濃厚。