台海衝突風險升 澳媒：澳洲加強軍備協防台灣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）兩岸已成區域熱點，近來頻傳美國積極拉攏日本與澳洲以協防台灣。「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）16日獨家披露，澳洲政府正強化戰備，因應可能的台海衝突。

報導引述消息人士說法，指澳洲軍方正為美中在台海爆發衝突的「最壞情況」做準備，就該國應插手到何種程度展開討論。一名未具名的澳洲外交圈人士指出，澳洲有意展現維護區域和平的決心，藉此釋出訊息，讓中國領導人習近平知悉澳洲不會坐視衝突發生。

可能的選項包括，出動潛艦、海上偵察機、空中加油機，甚至超級大黃蜂戰鬥機（Super Hornet）與楔尾鷹（Wedgetail）空中預警機，與美國在關島、菲律賓或日本的基地偕同行動。前澳洲國防官員透露，部署防空作戰驅逐艦配合美國航母行動，雖為選項之一，但他認為澳洲較有可能以空中兵力為協防主力。

澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）日前在一場印度外交事務論壇中表示，台海衝突將對區域帶來毀滅性後果，各方應竭力避免。在同一場論壇，印度與日本防長也被詢及，是否會透過四方安全對話（Quad）協力反制中國，捍衛台灣？二人皆沉默以對。

新新聞指出，本周代表美國總統拜登（Joe Biden）訪台的特使團，15日與總統蔡英文的公開會面後，一行人進入了總統府處理重大戰情的「狀況室」（situation room）密談了2小時，拜登好友、前參議員陶德（Christopher Dodd）為拜登帶來口信，內容與協助台灣防衛、拓展國際空間、強化經濟有關。

拜登與日本首相菅義偉本周在白宮峰會的聯合聲明中，也強調了台海和平與穩定的重要性。這是自1969年日本首相佐藤榮作與美國總統尼克森會面以來，美日領袖再次在聯合聲明中載明台灣。

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