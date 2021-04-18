台灣4/18增1例境外移入 自費AZ疫苗明開放出國留學者預約

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）18日下午宣 布新增1例武漢肺炎境外移入個案，為馬來西亞籍40多 歲男性，15日來台工作，持有搭機前... 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（圖）18日下午宣 布新增1例武漢肺炎境外移入個案，為馬來西亞籍40多 歲男性，15日來台工作，持有搭機前3日內核酸檢驗陰 性報告，入境時因體溫異常，後送醫院採檢送驗，於今 日確診、Ct值16。 中央社記者鄭傑文攝 110年4月18日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1074)，自馬來西亞境外移入。

指揮中心表示，(案1074)為馬來西亞籍40多歲男性，今(2021)年4月15日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因體溫異常(38.5℃)，後送醫院採檢送驗，於今日確診(Ct值16)。個案自述，在機上自覺喉嚨乾癢及輕微咳嗽。

指揮中心進一步表示，衛生單位已匡列接觸者共14人，其中個案機上座位前後2排旅客共3人，列居家隔離，機組人員共11名，因均著適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,073例確診案例，分別為957例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明。另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡。

中央流行疫情指揮中心也公布，牛津AZ疫苗自明日起，開放給有出國工作、留學需求的民眾預約自費接種，21日開始施打。目前接受自費接種的31家院所，已有15家公告費用，民眾可上網查詢。發言人莊人祥今天下午於疫情記者會中也指出，按照規定，地區醫院收費上限為500元、區域醫院550元、醫學中心600元，民眾若被不當收取費用，可向指揮中心反應。