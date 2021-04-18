迫馬雲出脫持股換螞蟻集團上市？螞蟻駁斥路透報導毫無根據

據外媒報導，中國當局要求馬雲出脫所有螞蟻集團的持 股，完全退出經營。據稱，這可能是讓官方認同螞蟻整 改方案的條件之一。圖為馬雲去年出席公開... 據外媒報導，中國當局要求馬雲出脫所有螞蟻集團的持 股，完全退出經營。據稱，這可能是讓官方認同螞蟻整 改方案的條件之一。圖為馬雲去年出席公開活動並致詞 。（中新社提供） 中央社 110年4月18日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 外電綜合報導）因涉「不當競爭行為」與「信息壟斷」，阿里巴巴旗下金服公司螞蟻集團12日才證實五個整改方向，昨日路透社再傳中國監管機關要求馬雲讓售全部螞蟻股份，徹底退出螞蟻管理層，對此螞蟻表示報導無稽不實。

據路透社披露，近日連番遭中國當局約談並開鍘的阿里巴巴創辦人馬雲，在螞蟻集團與當局監管部門達成整改方向後，被進一步要求出脫所有持股，全面退出螞蟻集團。據有力人士指稱，中國人民銀行（即中國央行)和金融監管機構中國銀行保險監督管理委員會(CBIRC)的官員，在1月至3月間分別與馬雲和螞蟻進行了會談，討論全面出脫股票、退出管理層的可能性，並指出，官方透露信號，此舉有助於螞蟻從業務審查中脫困，重啟上市程序。

報導也提及，螞蟻集團確實在近期已經在研究馬雲退出的可能性，並且曾在3月某次會議上，向官方表示，螞蟻正在研究相關方案。

相關人士透露，螞蟻集團希望馬雲所持價值數十億美元的股份，能在內部出售，轉移給螞蟻集團或阿里巴巴集團的現有投資者，不涉及外部實體。然而監管機構明確表示，馬雲必須完全退出，股份不得出售給與他親近的任何實體或個人。另一消息來源則指，馬雲或可選擇將股份出脫給與官方密切的中國投資者。螞蟻的任何決策皆需要中國政府批准。

報導另引述內部人士的說法，認為馬雲最終會按官方要求，完全退出螞蟻集團，以此換得螞蟻通過下一輪審查，重新啟動被凍結的股票公開上市（IPO）計畫。

螞蟻集團則在官方推特上駁斥路透社的報導，稱該報導「不實且毫無事實依據（untrue and baseless)」，並表示從未有過馬雲要出脫螞蟻股份的討論。

去（2020）年10月底，馬雲出席金融論壇峰會時，批評中國的金融體系與監管制度，激怒了中央，其旗下金融服務公司螞蟻集團原訂估值高達美金370億元的股票公開上市（IPO）計畫，在馬雲11月2日與監管機構會面後的隔天，遭當局無限期凍結。向來高調的馬雲也開始低調收斂，不再出席公開場合。今年4月10日，阿里巴巴集團因網路零售平台在中國市場的壟斷行為，被當局重罰人民幣182.28億元（折合新台幣約790.8億元），兩天後，中國央行副行長宣佈螞蟻金服的五大整改方向，宣佈其申設為金融控股公司，接受監管。

馬雲的崛起在中國一度猶如神話，被一代青年奉為圭臬。他本人多次宣揚民族企業理念，要以「國家」概念營運企業。然而，其建構的商業王國與金融體系，伸入了國家提案多時，卻尚未付諸實行的服務，以至於置當局央行等機構於無用武之地。雖然馬雲也多次宣稱旗下的「支付寶」願奉獻給國家，然阿里巴巴的版圖日漸擴大，終究觸及了當權者的敏感神經。如今傳出要求馬雲脫讓螞蟻集團股份，倒應驗了馬雲奉獻國家的論調。