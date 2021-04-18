普丁眼中釘納瓦尼獄中絕食抗議 　醫師憂「恐隨時喪命」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）去年遭神經毒攻擊的俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），3月底在獄中展開了絕食抗議，健康狀況堪憂，這位俄國總統普丁（Vladimir Putin）的最大政敵，恐怕隨時可能命喪囹圄。

法新社報導，44歲的納瓦尼2月時被以侵吞公款罪嫌判刑2年2個月，在莫斯科東方百餘公里處的波克羅夫（Pokrov）服刑。他自3月31日起開始絕食，要求獄方對其背痛與手腳麻木情況提供適切治療。其妻本周稍早赴獄中探視時，表示丈夫自絕食以來已掉了9公斤。

納瓦尼的醫師團隊17日表示，若再不讓他接受治療，他「隨時可能死去」。據悉納瓦尼血鉀濃度過高，意味腎功能出現障礙，應盡速送入加護病房，否則隨時可能出現嚴重心律不整，要了他的命。

納瓦尼去年8月在一場戲劇性的諾維喬克（Novichok）暗殺行動中險些喪命，後來轉赴德國醫治才重拾健康。他於今年1月返回俄國，旋即遭到關押。

美國總統拜登（Joe Biden）17日對納瓦尼境遇表達嚴重關切，抨擊俄方未能予其公平待遇。逾70名知名作家、學者、藝術家等人士也齊聲請願，讓他接受治療，包括影星裘德洛（Jude Law）與班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。

為了聲援納瓦尼，其陣營先前宣布將舉行俄國現代史上最大規模示威，一旦登記人數達到50萬人，就會訂下日期。截至17日，已有逾45萬人報名參加。

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