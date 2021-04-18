不只台灣馬祖有 阿曼海邊驚現「藍眼淚」

阿曼王國攝影師薛賀今年1月與友人在穆珊旦省海邊露 營時，凌晨成功拍下海洋出現頗似「藍眼淚」的神奇藍 光，當地人稱為「海洋的魔力」。 圖由薛... 阿曼王國攝影師薛賀今年1月與友人在穆珊旦省海邊露 營時，凌晨成功拍下海洋出現頗似「藍眼淚」的神奇藍 光，當地人稱為「海洋的魔力」。 圖由薛賀提供 中央社記者隋念華傳真 110年4月18日 (來源 中央社)

（中央社）阿曼王國攝影師薛賀今年1月與友人在穆珊旦省海邊露營時，凌晨成功拍下海洋出現頗似「藍眼淚」的神奇藍光，與馬祖每年春夏季著名的「藍眼淚」形成有趣的東西輝映。



薛賀（Awf Al Shehhi）接受中央社記者採訪時說，他今年1月與友人在阿曼臨海的穆珊旦省（Musandam）哈薩伯（Khasab）州哈比蓮（Al-Habilain）地區，於凌晨約2時30分成功紀錄神奇藍光，而且一直持續到天亮。薛賀非常興奮的說，他和友人前後兩次前往當地海邊露營，結果沒想到在第2次時會親眼目睹這種有趣的自然現象。

他坦承對於這種現象所知甚少，只是據說它是由於雜草和浮游植物交會的結果而產生的，這種雜草和浮游生物具有使它們散出迷人光芒的生物成分。當地人告訴薛賀，這在當地被稱為「海洋的魔力」。當地人說：「海洋被魔住了」。



薛賀說，「要是有路燈照明，這種現象並不明顯；它發生在遠離城市的黑暗地方。我只是拍了幾張照片記錄下來。但我不知道它是否有特定的時間出現，還是僅在每年的這個時間發生？我感到很高興，因為我能夠在攝影中獲得令人滿意的效果」。



阿曼位於阿拉伯半島的東南角，北、東、南三面環海，瀕臨阿曼灣和阿拉伯海，海岸線長1600公里，領土面積為30.95萬平方公里，是阿拉伯半島上的第三大國家；穆珊旦省面對全球海運航線最繁忙之一的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），哈薩伯為行政中心。



國立台灣海洋大學去年12月中舉行「藍眼淚爆發世紀解謎」記者會，海洋環境與生態研究所特聘教授蔣國平在會中指出，馬祖「藍眼淚」一般出現在3月底到7月初，水溫低於攝氏27度時，當閩江水帶入豐富陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，豐富餌料引發夜光蟲數目快速增加。



他說，當藻華結束時，夜光蟲感覺到生存壓力，會行有性生殖產生休眠狀態的配子，依據實驗顯示，當環境存在足夠食物，且溫度介於攝氏20度至23度間時，會誘發配子一起萌發。