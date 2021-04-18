母親節平價奢華風搶商機 台北凱撒寵愛媽媽出奇招

母親節將至，對比餐飲業此時「漲聲」不斷，台北凱撒大飯店每年母親節活動檔期都是主打「平價奢華」風，持續增加許多正面的網路口碑效應，每年幾乎在4月底就已預訂完畢，為迎戰今年母親節，台北凱撒Checkers自助餐推出「食尚辣媽」活動，於5/8與5/9祭出「四人同行‧媽媽免費」的驚喜優惠，並於午晚餐加開時段，預計每日可增加400位以上，讓更多人都可以訂的到，一起守住荷包開心慶祝母親節！住宿則是與大稻埕知名的網美旗袍出租店「VA VA VOOM」合作推出優惠套裝行程，讓盛裝的媽咪們當一日驚艷全場的網美！

食尚辣媽 四人同行 媽媽免費

微熱初夏的五月，台北凱撒Checkers自助餐廳特別推出「食尚辣媽」辛香料創意料理，包含剁椒魚、泰式紅咖哩蟹、XO醬炒飯、三杯花雕雞、薑絲蒸鳳梨…等各種經典辛辣料理齊聚一堂！媽媽們想要養生不一定要吃的清淡，辛香料除了提味和開胃外，也含有高營養價值，像是生薑有助新陳代謝、咖哩有抗癌效果，透過主廚善用辛香料的調配更能為料理注入靈魂調味，創造迷人的風味。五月母親節周末(5/8、5/9)各餐廳一遍「漲聲」中，Checkers自助餐廳貼心推出「四人同行‧媽媽免費」的特惠價，凡於臉書上公開分享用餐照片可享有此優惠，邀請所有無辣不歡的媽咪們一起到Checkers挑戰一下吃辣的極限！而以膾炙人口經典台菜與家宴料理聞名的王朝中餐廳也另外推出主廚特製母親節限定桌菜，以細緻豐美的海陸盛宴向偉大的母親致敬，每桌只要9,999+10%元。

「美麗佳人」 每房只要2,699元起 媽媽們的一日網美計畫

媽媽是家庭溫柔堅定偉大的力量，每個媽媽為家庭全力付出的辛苦是一部感動人心的紀錄片，今年換我們一起為媽媽們安排上演一檔網美媽媽的番外篇吧！台北凱撒於五月份推出官網限定【美麗佳人】住房專案，今年全新裝修完成的北歐風精緻客房每晚只要2,699元起(原價9,000+10%元)，不但下殺27折，再贈送大稻埕知名的網美旗袍出租店「VA VA VOOM」900元的禮服變裝體驗，讓媽媽們換上優雅旗袍，走在充滿懷舊風情的街道上，展現獨特的魅力與風采，或是選擇韓服、浴衣、禮服，讓媽媽們變身一日網美留下美好的回憶。五月份入住限定，專案加價999元再享原價近2萬元的站前套房升等與母親節限定蛋糕捲「戀夏鳳梨」一盒(定價600元)！

母親節限定蛋糕「桃妳歡心」 將您對媽媽、老婆的珍貴心意完美傳達

以精湛手工甜點獲得許多網路好評迴響的台北凱撒Checkers點心坊亦在此時推出母親節限定蛋糕「桃妳歡心」，使用清香的白桃製作成柔滑的慕絲加上開心果口味蛋糕體，口感滑順細緻伴隨自然桃香餘韻，中間疊夾杏桃果肉、檸檬奶餡，滋味豐富和諧且甜美不膩，搭配表面光澤剔透的覆盆子果泥，粉嫩晶瑩就像是寶石一般令人目眩神迷。定價1,080元，5/5前再享早鳥優惠9折！另一款以台灣金鑽鳳梨為主角的母親節蛋糕捲「戀夏鳳梨」，以經典的北海道鮮奶油製成細滑輕盈的香緹內餡，添入主廚親自熬製的鳳梨醬、鳳梨果泥，而

外圍以新鮮的鳳梨果肉點綴，打造出清爽不甜膩的內餡，讓人滿口盡是馥郁鳳梨香氣。定價600元，5/5前再享9折優惠！(蛋糕皆為新鮮製作，敬請提早3天預定)。

台北凱撒感謝為家無私奉獻的偉大女性們，精心規劃多種優惠，讓您輕鬆慶祝母親節沒負擔，也讓平時為事業奔波、為家庭付出的忙碌媽咪，能夠擁有暖入心坎的夢幻寵愛。不論是帶媽媽、辛苦的另一半來吃大餐、或是安排一趟台北小旅行滿足她們變身網美的小心願，都能在台北凱撒獲得驚喜與感動，留下專屬您們的母親節幸福記憶。在這充滿愛的5月，台北凱撒與您一起感謝生命中兩個最重要的女人。