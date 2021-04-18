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美國 Peloton 跑步機爆安全疑慮 孩童捲入畫面驚悚【影】

美國消費品安全委員會呼籲產品遠離孩童與寵物

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/18 10:59
Peloton使用意外，孩童被捲入（YouTube 截圖）

Peloton使用意外，孩童被捲入（YouTube 截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國健身器材品牌Peloton跑步機疑有安全疑慮，導致一名孩童死亡，官方16日發布警告，家有兒童與寵物者，須立即停止使用。

美聯社報導，美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）接獲通報，至少39件個案在使用Peloton旗下一款Tread+ treadmill跑步機後，導致孩童、寵物遭捲入後方輪下，引起骨折、擦傷，甚至死亡事故。

CPSC在YouTube上傳了一段影片，畫面中一名幼兒在跑步機尾端玩球，竟被卡住動彈不得，他掙扎了一陣子，之後更全身捲入，整個人被壓在跑步機下。畫面怵目驚心，所幸最後得以脫困。

Peloton發布聲明反駁官方警告「有誤導之嫌」，宣稱只要隨時確保孩童與寵物能遠離跑步機，用畢後關閉電源，就無理由停止使用這項產品。

然而，CPSC表示，至少有一件個案顯示，大人在上頭跑步時，小孩卻遭捲入，意味即便有父母在場，對孩子仍有安全風險。該單位呼籲，成人應於上鎖房間內使用Peloton跑步機，不得讓孩子與毛小孩靠近，用完後須拔掉插頭與安全鑰匙，確保機器不會啟動。此外，裝置附近也不應置放健身球等物品，以免不慎捲入。

Peloton以室內腳踏車聞名，三年前推出Tread+ 跑步機，一台要價4,000美金（新台幣113,000元）。去年新冠肺炎（COVID-19）疫情推升居家健身產品需求，2020年第4季營收達10億美元，年增逾100%。
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跑步機
健身
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