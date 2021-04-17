紐西蘭葬禮出現「巨大奶油麵包」？棺木店「最後的幽默」緩解家屬傷痛

在紐西蘭的一場葬禮上，離開靈車的棺材竟是一條奶油麵包。（圖/美聯社） 在紐西蘭的一場葬禮上，離開靈車的棺材竟是一條奶油麵包。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）喪禮上竟出現一條巨大奶油麵包！原來是紐西蘭一家創意棺木店，為緩解家屬傷痛，特別設計各種色彩鮮豔的造型棺材，讓亡者在離開人世時還能展現最後的幽默。

一場葬禮上，亡者Phil McLean的奶油麵包棺材被抬出靈車，引發現場哀悼者們一陣爆笑。Phil的家屬表示，這樣的造型棺材可以短暫緩解親屬的悲痛，因為大家最後的記憶都會是這個麵包，還有Phil的幽默感。

這款棺材來自於紐西蘭的客製化棺木商家「Dying Art」。不只是奶油麵包，Dying Art也提供樂高、消防車、帆船、太空艙，甚至是英國巧克力品牌吉百利(Cadbury)的造型棺材，如果想要保留原本的棺木形狀，也可以選擇雷射光、豹紋、花園、草皮、藍天等外皮，選項十分多樣。

根據美聯社的報導，之所以會有這種靈感，Dying Art的老闆Ross Hall解釋，15年前當他在想像自己會怎麼離開人世時，一個紅色並有火焰紋路的棺材出現在腦海裡，就此開啟他對客製化造型棺材的無限靈感。

雖然Hall的創業路途並非一帆風順，不過因近幾年來人們對於葬禮與死亡的看法逐漸改變，他的客製化棺材生意也就越來越好。Dying Art的棺材價格根據設計而有不同，從2千1百美元（約6萬台幣）至5千4百美元（約15萬台幣）都有。

紐西蘭客製化棺木店Dying Art的造型棺材。（圖/美聯社）