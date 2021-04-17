日本擬將福島核廢水排入海洋　台灣原能會與海委會計畫建立「預警系統」

日本政府宣布兩年後將福島核電廠廢水排放入海，不但引起日本漁民反彈，鄰國如台灣跟南韓都表示反對。圖為南韓魚販16日在日本駐首爾大使館前抗議 ... 日本政府宣布兩年後將福島核電廠廢水排放入海，不但引起日本漁民反彈，鄰國如台灣跟南韓都表示反對。圖為南韓魚販16日在日本駐首爾大使館前抗議 (美聯社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）日本政府宣布兩年後將福島核電廠廢水排放入海。原能會報告指出，不排除部分會因為洋流條件擴散至台灣海域，後續也將攜手海委會花費1.5年一起建立預警系統，更量化評估實際對台灣的影響。

根據原能會回覆給立委的「日本福島第一核電站核污水排入海水對我國影響之評估報告」，依照海洋洋流擴散趨勢，日本與台灣之間的海洋洋流擴散主要受到黑潮的影響，黑潮主流沿台灣東岸向東北流經日本，再進入北太平洋流循環，有機率將日本區域的海流及污染物向南帶回台灣海域。

報告指出，日本排放核污水後，不排除會有部分因為洋流條件擴散至台灣海域，實際擴散的趨勢和對台灣的影響仍取決於日本的排放計畫，例如排放濃度、排放頻次、放流型式、放流管離岸距離、排放季節等因素，需透過同時考量相關條件的海洋擴散模式，才能準確預測氚水（氚音同川）排放後，在台日海域間的擴散趨勢變化。

中央社引述原能會今天（4/17) 受訪時強調，目前只知道洋流的定性資料，之後原能會核能研究所與海洋委員會國家海洋研究院會跨部會進行「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，等政院正式核定計畫後，大約需要1.5年建立預警系統，可以比較動態、量化評估洋流流向，日後等日本明確的排放計畫出來後，就可以更精細評估實際對台灣的可能影響。

原能會報告指出，在排放細部計畫尚未明朗前，原能會已跟農委會針對該預期排放事件開始進行台灣海域氚活度監測計畫，跟相關單位進行台灣周遭海水及水產取樣分析，確保輻射安全的同時建立氚活度基線，並與日方透過外交平台進行資訊交換，以便在得知更多資訊後，可透過詳細的輻射防護評估，確保氚水的安全無虞。

報告指出，目前所知日本可能決定把福島處理過的核污水（以氚為主）排放，氚水在人體的生物半衰期很短，根據國際放射防護委員會（ICRP）的攝入約定有效劑量，1貝克（Bq）的氚水造成的劑量約為0.000000018 毫西弗（mSv），約為人體中鉀40的1/300。

報告解釋，氚水相對其他人造放射性核種對人體幾乎沒有影響，日方曾表示會將氚水稀釋至低於法規要求，才會排放，但排放總量大，輻射曝露的途徑也十分複雜。日本政府曾評估如果將目前福島電廠內總活度為860兆貝克的含氚處理水，在1年的時間內全部排放至海洋，估算後認為排放對日本民眾影響不大。

不過，報告指出，日方舉辦的多場公聽會可以看出，民眾除了擔心輻射安全外，更擔心對當地漁業產生的名譽損失，而台灣的近海、遠洋漁業可能會因此受到影響，台灣鄰海附近重點迴游魚類的路徑，幾乎都沿黑潮來往台日之間，移動路徑都與氚水排放後的可能擴散路線重疊。

日本政府決定2年後將福島第一核電廠廢水稀釋後排入海中，農委會主委陳吉仲14日下午曾與原能會及海委會代表出席記者會，針對日本核廢水排放，政府捍衛漁民權益、確保食品安全等相關作為進行說明。

原能會輻射防護處處長劉文熙14日表示，原能會針對此事向日方再三表達反對立場，並交付正式反對海洋排放信函，而原能會也早在109年3月就邀集海委會、外交部

、農委會等建立跨部會平台，並陸續召開5場跨部會會議，積極研商各種因應作為。