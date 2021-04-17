北台灣文大退學生滯留校內　傳攻擊女學生引發校安疑慮

文化大學2020年開始傳出現一名行徑怪異男子，經常佔用文化大學24小時的K書中心睡覺、唱歌甚至做木工。（圖/轉自Dcard 2020年10... 文化大學2020年開始傳出現一名行徑怪異男子，經常佔用文化大學24小時的K書中心睡覺、唱歌甚至做木工。（圖/轉自Dcard 2020年10月貼文圖片）

（台灣英文新聞/林于雯 綜合報導）社群平台Dcard16日有網友貼文表示，文化大學一名已被退學的陳姓學生，不但長期霸佔校園公共區域，15日凌晨更持黑色袋子攻擊一名女大生，引發學生擔憂長榮大學事件重演。對此，文大回應將進行調查，同時維護校安以及加強學生輔導。

根據該篇貼文，許多文化大學的學生陸續反應自己也曾看過那名陳姓學生，並且附上許多他長期佔用校內公共區域的照片，他不但將個人物品擺在校內24小時K書中心的座位上，更霸佔週遭的室內、室外空間，放置飲料瓶罐、大量雜物，甚至會做木工、寫書法。有同學也爆料，該區域散發難聞氣味，讓經過的人感到不適、心生恐懼。

這名行徑詭異的男子，15日凌晨疑似以黑色袋子丟向一名女學生，導致她跌倒多處擦傷，這也引發許多學生回應貼文，表示自己也有過類似的經驗。

一名女學生留言說道，該男子會在校內拿著鋸子做木工，某日竟朝走路經過的她搭話：「這麼晚了，想要去哪？」令她相當驚嚇。

由於大量學生認為這件事不能再被漠視不管，要求學校正視問題，根據中央社，文化大學教務長方元沂今天出面接受媒體聯訪，回應目前校方正在瞭解、釐清這起攻擊事件是否是網友宣稱的陳姓學生所為。

方元沂也表示，校內24小時K書中心都有監視器設備，同時會有校安人員定期巡邏，若學生發現異狀，也可撥打校安中心電話，24小時都會有人接聽，請學生放心。

至於該陳姓學生，方元沂說明，他是學校長期輔導個案，有時他會突然大聲講話、在圖書空間唱歌或是破壞公物，不過未曾有肢體攻擊他人的狀況。他日前因有若干違反校規行為，已於今年3月經師生代表組成的獎懲會決議，通過文化大學的退學處分。

方元沂也強調，陳生有家庭弱勢身分和身心狀況，校方目前和政府社工體系合作，希望能盡量給予協助，讓陳生維持穩定。文大的立場是要確保校安，但也會讓弱勢學生獲得保障和輔導。雖然陳生過去確實以校為家，不過經過這幾天的清查，他已經沒有住在校園。