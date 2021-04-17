日本國旗現身日駐台灣代表官邸　強調「不再顧慮中國」

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 今(17日)「日華議員懇談會」會長發布台北「日本台灣交流協會」升起日本國旗的照片，一改過去因顧慮中國而不升旗的作法。16日的美日領袖會議也提及台灣，引發中國不滿。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司今在推特上發布照片，表示位在台北的「日本台灣交流協會」入口處升起了日本國旗。他在貼文中說明，掛上國旗是很理所當然的，然而過去日本因顧慮中國，才一直沒懸掛國旗，同時強調，面對偏離常軌的中國，民主國家應該合作對抗。

「日本台灣交流協會」是處理日本與中華民國斷交後，所有的民間交流及經官方授權辦理的領事業務，等於實質的大使館。不過根據中央社，古屋推文內容雖是寫「日本台灣交流協會」，但由他所附的照片看來，其實是協會代表泉裕泰位在陽明山上的官邸。

根據自由時報，自今年開始，官邸每天都會進行升旗，而在清明連假期間，台鐵太魯閣號發生出軌意外，官邸也透過下半旗3天的方式表示哀悼，這些都是過去日本顧慮中國時期所沒有的現象。

美國總統拜登與日本首相菅義偉昨(16日)於美國華府舉行峰會，而後發表聯合聲明並提及台灣，強調台海和平穩定性的重要，也彰顯美日兩國將共同致力面對中國的威脅，以確保自由開放的印太地區。