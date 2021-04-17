陳嘉樺Ella與馬志翔主演《聽見歌再唱》上映首日 台灣天團S.H.E驚喜合體！

電影「聽見歌 再唱」由演員馬志翔（右）、陳嘉樺 Ella（左）主演，分別飾演不識五線譜的體育老師和流浪代課老師，兩人共同訓練一群五音不全的... 電影「聽見歌 再唱」由演員馬志翔（右）、陳嘉樺 Ella（左）主演，分別飾演不識五線譜的體育老師和流浪代課老師，兩人共同訓練一群五音不全的學童，成為世界知名合唱團。（華納兄弟提供） 中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）講述台灣原聲童聲合唱團感人故事的電影:「聽見歌 再唱」昨(4/16)全台上映。本片由楊智麟導演、監製陳鴻元，男主角馬志翔、女主角陳嘉樺Ella擔綱演出。

圖/陳嘉樺臉書

「聽見歌再唱Listen before you sing」官方臉書17日最新po文指出:

女主角陳嘉樺 Ella也在臉書po文, 並秀出S.H.E合體的照片(如上):

電影上映第一天公司包了一個廳 很多好朋友，工作伙伴都來了。謝謝你們抽空，更謝謝你們又再次給我滿滿的鼓勵和支持。在一個大廳裡聽到你們的笑聲和抽衛生紙的聲音，就是最真實的回饋。 今天是我的三刷，感覺又有不一樣，看到一些之前沒看到東西。你們呢？看了嗎？ （陳嘉樺 Ella臉書）

「聽見歌 再唱」劇情以「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長的真人實事為靈感，講述不識五線譜的體育老師方雅各和初來乍到的代課老師黃韻芬，臨危受命將一群五音不全的部落小學生，在3個月內組成合唱團，努力爭取全國冠軍避免廢校危機，過程中有滿滿的感動。

本片同時將布農族詩歌「拍手歌」搬上大銀幕。

布農族詩歌「拍手歌」（Kipahpah ima）是不少人耳熟能詳的原住民歌曲，電影監製陳鴻元和導演楊智麟聽了「拍手歌」後，也迷上它的音樂魅力。楊智麟先是拍攝紀錄片「唱歌吧！」參加2010年金穗獎，感動了當時擔任評審的陳鴻元。

陳鴻元當時還對其他評審力薦此作品，讓同為評審的資深製片廖慶松說：「你那麼喜歡『唱歌吧！』，應該把它拍成電影」，意外催生「聽見歌 再唱」誕生。

之後兩人在監製張鳳美介紹下認識，但因多數電影公司不看好，劇本開發過程緩慢。

直到2017年，馬彼得被兩人近10年不放棄這故事的熱忱感動，在所屬原聲教育協會同意下，定下電影中「不能談情說愛」、「不能有反派」、「必須是大眾看得懂」的三大原則，授權拍攝「聽見歌 再唱」。

全劇主要發生在虛構的久埔國小，劇組以高雄市桃源區樟山、寶山兩所部落國小拍攝，兩者坐落不同山頭，開車相距1個半小時，海拔分別約1000和2000公尺，風景秀麗，但也因高海拔造成氣候捉摸不定，包含山區雲霧造成的光影不連得額外後製，用電腦一格一格把光影修到一致。

甚至有次拍攝時原本晴朗的天氣突然烏雲密布，隨即下起傾盆大雨，山區生活經驗豐富的導演楊智麟，判斷不是普通的午後雷陣雨，立即將劇組全體撤回住宿的青年活動中心，還因對外道路已被土石流封住，造成劇組停工3天。

全片因天氣因素造成的額外支出達新台幣700萬元，讓製片方感慨，3個月在山區的前置與拍攝期，最花錢的既不是演員費用，也不是特效場景，而是對付天氣，也對原本就在山區工作、生活的部落族人更加感佩。

由於片中9成場景取自高雄，高雄市副市長史哲日前也在臉書發文，鼓勵高雄人一起進場，看這部在高雄拍的電影。

史哲表示，「聽見歌 再唱」是最原聲台灣原創IP電影，也是一部由「高雄人」支持投資的電影，他同時感謝導演慧眼獨具，發掘部落24名布農族小演員，找到了高雄在地真正的原聲。