美日領袖白宮雙邊峰會、聯合聲明52年來首提台灣: 強調台海穩定重要性•關切香港與新疆人權

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統拜登於美東時間16日與日本首相菅義偉在白宮舉行雙邊峰會。雙方反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海或南海現狀及恫嚇區域的意圖,並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。

拜登(Joe Biden)16日下午在白宮與到訪的菅義偉舉行領袖峰會。在會後的聯合記者會上,拜登形容這次的會談成果豐碩,他和菅義偉堅定支持美日同盟與安全。

拜登表示,雙方承諾共同面對中國挑戰,以及在諸如東海、南海、北韓與氣候變遷等議題合作,確保自由開放的印太地區。他並指出,美日將在包括5G、半導體、人工智慧等科技領域合作。

隨後發言的菅義偉則表示,雙方就中國對印太地區與全球和平繁榮影響深入討論,皆反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海和南海現狀以及對區域其他地方恫嚇的意圖。

中央社報導,菅義偉在被問到是否有討論台海局勢時,他以外交理由不願多談細節。但他表示,在談到區域情勢確實談到台灣與新疆維吾爾自治區議題,日美之間曾明確就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識,雙方藉此機會再次確認。至於新疆維吾爾自治區議題,他也向拜登說明日本的立場與看法,相信拜登能夠理解。

菅義偉指出,與此同時,雙方也同意彼此都應與中國進行坦率對話的重要性,以維護普世價值,追求國際關係穩定。

美日聯合聲明內容

美國總統拜登與日本首相菅義偉在峰會後發表聯合聲明,強調台海和平穩定的重要性,並對中國採取經濟與其他形式脅迫行為等不符國際秩序的活動表達關切。

根據白宮公布的聯合聲明(U.S.- Japan Joint Leaders’Statement: “U.S. – JAPAN GLOBAL PARTNERSHIP FOR A NEW ERA”) 內容,拜登(Joe Biden)與菅義偉兩人強調台海和平與穩定的重要性,並鼓勵和平解決兩岸議題,同時也對香港和新疆維吾爾自治區人權狀況深感關切。原文內容如下:

We underscore the importance of peace and stability across the Taiwan Strait and encourage the peaceful resolution of cross-Strait issues. We share serious concerns regarding the human rights situations in Hong Kong and the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. (美日聯合聲明, 來源: whitehouse.gov)

根據中央社,這是1969年以來,美日兩國領袖發表聯合聲明首次提到台灣。1969年時任美國總統尼克森(RichardNixon),與時任日本首相佐藤榮作舉行會談後的聯合聲明,曾提及台灣對日本安全的重要。

在談到中國時,這次美日峰會的聯合聲明指出,美國和日本體認與中國坦誠對話的重要性,重申兩國有意直接表達關切事項,並認知需要在具有共同利益的領域與中國合作。

The United States and Japan recognized the importance of candid conversations with China, reiterated their intention to share concerns directly, and acknowledged the need to work with China on areas of common interest. (美日聯合聲明, 來源: whitehouse.gov)

拜登與菅義偉也針對中國的行動對印太地區與全球的衝擊交換意見,並對中國不符合以規則為基礎的國際秩序的活動感到關切,包括採取經濟與其他形式的脅迫行為。

聲明指出,美日將在普世價值與共通原則的基礎上繼續相互合作,也體認藉嚇阻維持區域和平與穩定的重要性。

聲明強調,反對任何片面改變東海現狀的企圖,並重申反對中國在南海非法主權聲索及活動的立場,再次確認維持南海自由開放對於兩國的高度利益。南海應受國際法管轄,在國際法之下,船隻與飛機航行權受到保障,正如聯合國海洋法公約所規定。