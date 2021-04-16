香港818反送中非法集結案宣判　黎智英遭判刑14個月

法院16日裁定，壹傳媒集團創辦人黎智英（前左）與香港民主黨創黨主席李柱銘（前右）等共10人非法參與及組織2019年8月18日集結罪名成立，... 法院16日裁定，壹傳媒集團創辦人黎智英（前左）與香港民主黨創黨主席李柱銘（前右）等共10人非法參與及組織2019年8月18日集結罪名成立，圖為2019年香港六四燭光晚會。（圖：中央社）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)壹傳媒集團創辦人黎智英、香港民主黨創黨主席李柱銘等共10名民主派人士，被控涉及前年的818、831非法集結案成立，法院今(16)日宣判，黎智英被判囚12個月，「長毛」梁國雄被判最重18個月。

綜合媒體報導，黎智英與李柱銘，及其他七名重量級民主派人士，被控參與、組織前年8月18日未經批准的民陣集結活動，今日全案在西九龍裁判，黎智英、李卓人判刑12個月，但黎智英又被加控串謀勾結外國勢力、意圖妨礙司法公正等2罪，延押至6月15日，目前兩案合計被判14個月徒刑。

其他被告包含，現年83歲的李柱銘剛獲提名諾貝爾和平獎，因年紀因素減刑，判刑11個月（緩刑2年），社民連前立法會議員「長毛」梁國雄被判最重18個月，何秀蘭、梁耀忠、區諾軒遭判8到10個月，何俊仁及吳靄儀被判刑一年。

法官指出，各被告都是知名人士，帶頭集結必會引來人群聚集，雖然當天的未經批准集結和平進行，但在2019年的動蕩及騷動背景下，如此規模的集結有機會引致暴力場面，又指集結令交通及道路受阻，對其他造成不便，認為判處監禁是唯一合適刑罰。

代表黎智英的資深大律師余若薇說，當天遊行雖然參與者眾，但和平理性，黎智英只是行使公民權利，而警方當天也沒有就事件作出警告或拘捕，希望法庭判刑時考慮判處非監禁式刑罰。

香港職工會聯盟聲明表示，「監牢禁不了良知，信念不滅、抗爭不息」。聲明批評法庭無視社會出現的不公義，淪為政權打壓人民的政治工具，將多名和平示威者送進監牢。

聲明提及，不論「8.18流水式集會」和「8.31祈禱大遊行」，均因警方粗暴剝奪公民權利，市民才自發採取公民抗命，真正應當受到審判的，絕非遭受壓迫和被踐踏人權的人民，而是不斷施行暴政的獨裁者。