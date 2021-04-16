萌翻！台灣兩廳院、IG名店紅玉滿推出「神獸」雞蛋糕　網瘋拍創意照片會員享優惠

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 兩廳院攜手IG名店紅玉滿推出仙人走獸造型雞蛋糕，詢問度破表深受民眾喜愛，即日起至5月31日於音樂廳二號門限定推出。

守護兩廳院建築34年的仙人走獸們，搖身一變成為雞蛋糕。兩廳院開設雞蛋糕快閃店，一開賣就在社群造成轟動，網友直呼「好特別的雞蛋糕！」、「太可愛了！捨不得吃！」、「原來走獸那麼Ｑ」，紛紛在臉書曬出雞蛋糕與兩廳院建築的創意照片。

兩廳院透露，仙人走獸雞蛋糕的計畫緣起，來自觀眾朋友的許願：「只做成紀念品太可惜了，做成雞蛋糕更有趣！」，因此兩廳院攜手雞蛋糕的專家紅玉滿一起協力開發，期待默默守護兩廳院的走獸們，也能「走」入大家的日常生活。



兩廳院屋脊上由仙人騎鳳領軍的走獸，是象徵吉祥、避火與避邪的「小戰隊」，一直以來也是兩廳院最有分量的代言人。(影/Youtube)

兩廳院顧客體驗部陳昱如經理表示，「為了如實呈現走獸的紋理，開發過程歷經多次的討論，尤其講究模具的細緻度，要和走獸一樣栩栩如生。開賣以來無論是來廣場散步運動的民眾或看演出的觀眾，都非常喜歡仙人走獸雞蛋糕，也建議兩廳院可以多多發展相關紀念品，我們也正在規劃當中。」

現場排隊購買的老夫妻表示已經連續兩天來買雞蛋糕，平常倆人常來廣場散步，知道走獸做成雞蛋糕非常喜歡，要再帶一份回家給孫子；經常在兩廳院練舞的學生則說，每次來練習都專注在自己的舞步上，很少抬頭欣賞兩廳院建築，因為雞蛋糕可愛的造型而認識了屋頂上的走獸們。

兩廳院雞蛋糕快閃店推出的「仙人走獸雞蛋糕」一份共六款，即日起至5月31日限定品嘗，兩廳院會員憑電子會員卡享9折優惠，於音樂廳二號門外手工現做。

此外，現正舉辦的「春遊兩廳院」春季商品優惠活動，5月2日前全館單日消費累積滿新台幣520元，可兌換「仙人走獸」雞蛋糕2個。

詳情請至臉書查詢，更多優惠詳見官網公告：https://bit.ly/3wKrKNK