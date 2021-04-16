美前國安官員博明籲組「經濟北約」反制中國經濟恫嚇

（台灣英文新聞／張雅鈞 外電綜合報導）有鑒於盟友澳洲與台灣相繼高舉自由旗幟，應對中國攜市場之利行霸凌之實，15日前美國白宮副國安顧問博明提出，美方應成立「經濟北約」，以集體之力，力挺遭中國制裁的商品，藉此反制中國的霸凌行逕。

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）15日舉辦線上聽證會，以中國的經濟野心為談論主軸。USCC委員、華府智庫「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research）會長甘浩森（Roy Kamphausen）在聽證會上提出，中國挾其鵬大市場之勢，行經濟恫嚇的作為，對高度仰賴中國市場的國家造成衝擊，而這些受制裁對象多為美國的夥伴盟友，例如澳洲與台灣。他進一步指出，台灣發起挺「自由鳳梨」倡議雖然是個案，但創意與手法值得美方借鑒。

博明在回應中舉出兩項美國因應中國經濟箝制的措施。除了公開聲援外，成立類似「經濟北約」（Economic NATO）的做法可列入考慮。中國若出自政治目的，運用經濟之利箝制他國，則「經濟北約」可以透過聯盟運作機制，吸收制裁帶來的影響，以此擺脫中國的經濟威嚇並達到反制之效果。博明也提出，北京可能進一步壟斷高科技產品供應鏈，以此增長世界影響力。

中國對於抱持異議、批評國家領導人、挑戰該國行事的國家採取經濟抵制的手段。以澳洲為例，因澳洲提出要調查武漢肺炎的來源而先後遭抵制紅酒、牛肉等一系列產品。作為澳洲在這兩項產品的最大出口市場，顯然中國抓住了澳洲的痛腳。

今年3月中國更以多次檢驗出有害生物為由，禁止台灣鳳梨進口。雖然台灣以「自由鳳梨」的創意手法度過危機，然隨著中美貿易大戰持續延燒，台美夥伴關係日漸緊密，如此情境不乏再度上演之可能。博明提出「經濟北約」的構想，用以因應中國以地緣經濟的恫嚇手法打破平衡，改變既定的國際勢力分佈結構的作為，集合同盟之力，抵抗以經濟市場為脅迫的手段。

新型態的經濟北約，不以武力為盟，不限地區分佈，在自由貿易的前提下，尊重WTO現行的遊戲規則，為美國及其盟友提供抵禦經濟霸凌的新方向。