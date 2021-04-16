臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.81% 上市股票總市值達52.40兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年4月16日發行量加權股價指數收盤為17,158.81點，較上週(110年4月9日)的16,854.10點上漲304.71點，漲幅約為1.81%，台灣50指數收盤為13,906.01點，較上週的13,723.63點上漲182.38點，漲幅約為1.33%，寶島股價指數收盤為19,551.70點，較上週的19,256.00點上漲295.70點，漲幅約為1.54%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲19.93%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌1.80%為最大，未含金融類指數上漲234.75點，漲幅約為1.57%，未含電子類指數上漲894.68點，漲幅約為5.17%，未含金融電子類指數上漲848.71點，漲幅約為5.66%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆1,846.17億元，全體上市股票成交金額為2兆1,130.30億元，股票成交量週轉率為6.22%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類7,001.91億元，占全體上市股票交易金額33.14%

第二名，光電類2,651.31億元，占全體上市股票交易金額12.55%

第三名，航運類2,071.81億元，占全體上市股票交易金額9.80%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類21.32%

第二名，航運類19.07%

第三名，鋼鐵類14.37%

累計今年年初開盤迄今共65個交易日，集中市場總成交金額為23兆303.65億元，市場日平均成交金額為3,543.13億元，股票成交量週轉率為54.84%，股票日平均成交量週轉率為0.84%。

2021年4月16日全體上市公司市場總值為新台幣52兆3,986.68億元，較上週(2021年4月9日)市值51兆4,485.56億元增加9,501.12億元，增幅約為1.85﹪。