林家花園挺醫護 防疫天使府中古蹟任你遊!

為體恤醫護人員們防疫期間的辛勞，台北市護理師護士公會於（今） 4月16日和（明）4月17日兩天特別規劃府中古蹟文化半日小旅 行，參觀板橋名勝古蹟-林本源園邸及尋訪周邊特色小吃， 林家花園也歡迎所有參與活動之醫護人員的到訪， 於防疫新生活下一同渡過文化饗宴時光。

新北市政府文化局表示， 感謝這段期間防疫天使們全力守護國民健康， 為體恤醫護人員辛勞付出，給予免門票入園優惠， 期望所有參加活動之醫護人員和家屬，一同遊覽古蹟風情， 舒緩防疫期間的疲憊壓力，藉此創造與家人相處的美好時光。 台北市護理師護士公會表示，今日有近200位醫護人員及家屬參與 ，大家都在古蹟園林景色下展露愉快心情， 珍惜這段悠閒時光陪伴家人，一起享受花園景致， 感受園林藝術文化，享用美食漫遊府中，充分放鬆心神和紓解壓力。

另外，林本源園邸也將於4月27日起至5月23日展開《 西城故事》沉浸式劇場，劇目改編自莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》， 以板橋林家故事以及所處大時代為背景，帶出皆大歡喜的結局。 活動邀請何歡劇團以活潑生動的戲劇導覽方式， 融合園邸景色以沉浸式劇場演繹當時風情，讓民眾除沉浸古蹟風情， 更了解人文時代故事，歡迎到時來林園追劇!詳細活動資訊請至林園 官網 (https://www.linfamily.ntpc. gov.tw/)或臉書搜尋國定古蹟林本源園邸，電洽29653 061分機23服務臺查詢。

照片來源：新北市政府文化局提供