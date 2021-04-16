東北角特產石花菜產季到 海男海女開始總動員了!

台灣東北角位於兩大洋流交匯處，海藻資源相當豐富， 目前時節正是石花菜開始大量生長的季節。當天氣晴朗時， 路邊時不時有整齊排列等待曬乾的石花菜， 歡迎大家來東北角遊玩時，能來看看和嚐嚐石花菜!

石花菜俗稱鳳尾菜含有大量的藻紅素而呈現紫紅色， 枝葉呈現扁平葉狀，富含膠質、碳水化合物、蛋白質、維生素B1、 B2、礦物質鉀、鈣、碘……等。石花菜於每年的4-7月為盛產期 ，通常附生於海水深度約1-1.5公尺處或低潮帶的礁岩上， 海女和海男會在退潮時，穿著防寒衣在海中浮潛， 摘採潮下帶的石花菜。剛採收的石花菜呈現深紅色， 需經過七曝七曬繁雜的工序(反覆利用淡水清洗後， 放置於太陽下曝曬)，洗淨海藻中的細砂與腥味， 石花菜會慢慢轉為米黃色才可裝袋保存。

福隆星空X藝素村的陳春鳳老闆表示， 為了讓客人吃到天然海洋鮮味的石花凍，經過無數次測試， 石花凍加入薑黃、蝶豆花、洛神等天然食材調整成各種繽紛的顏色， 最後再加入自行栽種的芳香萬壽菊作為擺飾， 才研發出如寶石般精緻美味的石花凍，不論是視覺、嗅覺、 味覺皆是一場清新的體驗，此外還有最新研發的隱藏版「 凍不凍說愛我」，外觀如彩雲般流動，讓您沉浮於夕陽的擁抱之中， 等您來嚐嚐此特別富有層次的特色飲品。

漁業處處長張麗珍表示，東北角藻類豐富，為了讓資源永續利用， 提醒採捕石花菜的漁民朋友，若在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區採 捕時，禁止使用潛水器材採捕，違者依漁業法處3萬元以上、15萬 元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定。 歡迎民眾帶著家人們走出戶外來趟貢寮海邊小旅行， 或是網路訂購石花菜相關製品，在家動手做石花凍，為健康加分！