新北專業英文聽力與詞彙能力大賽 83校逾2千師生參賽

照片來源：新北市教育局提供
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新北市教育局與國立臺灣師範大學日前於三重商工舉辦「專業英文聽力與詞彙能力大賽」，透過競賽方式提升學生應用專業英文聽寫能力與詞彙能力。本次有將近6,000人使用學習評測系統參與校內初賽，而83校 2,033位師生報名本次市賽，其中16位校長以選手身分參賽，人數創歷年新高，力拼專業英語力。
新北市已連續7年辦理專業英文聽力與詞彙能力大賽，鼓勵學生學習專業技能的同時，也能強化各專業群科領域詞彙，進而對此學科更加得心應手。競賽使用美國全球學習與測評發展中心 (Global Learning and Assessment Management,簡稱 GLAD)學習與評測系統，從實用生活英文(食衣住行育樂) 搭配英語課綱單字量，及生活與職場ELW、餐飲、觀光、資訊、商業與管理、人工智慧、電競等18類專業領域行業詞彙，與生活及職場相連結，以「實用、有用、願意用」專業英語，提升學生「聽、說、讀、寫」英語能力。本競賽分為國中組、高中職組、大學(專)組及教師組，相關參賽獎狀及英文能力證明已納入教育部學習歷程加分參考條件，有助於學生升學與就業，並向下延伸至國中積極推動，鼓勵國中生也能提前為學習歷程做準備，提升競爭優勢。
體育班鶯歌工商黃念譽同學表示，參加專業英文「生活與職場ELW類」英文競賽榮獲495分真的很開心！誰說打棒球的人英文不好？只要願意學習並反覆練習，就可以大聲開口說英語，期許自己能參加國際棒球賽。三峽國中林書嫺同學也表示，學校利用VQC英語聽力系統輔助學習英文，能結合發音、聽力和單字一起學習，透過隨機重複的字彙練習，有效地增加單字量，讓學習英語聽力效率更高。參與測驗的深坑國中李建英校長說到，剛開始一直跨不出第一步，不斷猶豫著是否要報名參加，但自問缺乏勇氣又如何帶領校內師生推動雙語教育？最後挑戰成功得到滿分，更有信心帶動校內師生參賽風氣。
教育局長張明文表示，奠立英文基礎重要關鍵就是加強英文單字量，新北市重視學生英語自主學習能力，透過專業英文詞彙與聽力能力大賽，讓英文學習與生活情境連結，以賽促學、以賽促交流，有助於完整檢視英語學習成效及接軌職場，建立師生自信心與拓展視野，有效提升學習動機及學習效果。
照片來源：新北市教育局提供