新北專業英文聽力與詞彙能力大賽 83校逾2千師生參賽

新北市教育局與國立臺灣師範大學日前於三重商工舉辦「 專業英文聽力與詞彙能力大賽」， 透過競賽方式提升學生應用專業英文聽寫能力與詞彙能力。 本次有將近6,000人使用學習評測系統參與校內初賽，而83校 2,033位師生報名本次市賽，其中16位校長以選手身分參賽， 人數創歷年新高，力拼專業英語力。

新北市已連續7年辦理專業英文聽力與詞彙能力大賽， 鼓勵學生學習專業技能的同時，也能強化各專業群科領域詞彙， 進而對此學科更加得心應手。競賽使用美國全球學習與測評發展中心 (Global Learning and Assessment Management,簡稱 GLAD)學習與評測系統，從實用生活英文(食衣住行育樂) 搭配英語課綱單字量，及生活與職場ELW、餐飲、觀光、資訊、 商業與管理、人工智慧、電競等18類專業領域行業詞彙， 與生活及職場相連結，以「實用、有用、願意用」專業英語， 提升學生「聽、說、讀、寫」英語能力。本競賽分為國中組、 高中職組、大學(專)組及教師組， 相關參賽獎狀及英文能力證明已納入教育部學習歷程加分參考條件， 有助於學生升學與就業，並向下延伸至國中積極推動， 鼓勵國中生也能提前為學習歷程做準備，提升競爭優勢。

體育班鶯歌工商黃念譽同學表示，參加專業英文「生活與職場E LW類」英文競賽榮獲495分真的很開心！ 誰說打棒球的人英文不好？只要願意學習並反覆練習， 就可以大聲開口說英語，期許自己能參加國際棒球賽。 三峽國中林書嫺同學也表示，學校利用VQC英語聽力系統輔助學習 英文，能結合發音、聽力和單字一起學習， 透過隨機重複的字彙練習，有效地增加單字量， 讓學習英語聽力效率更高。參與測驗的深坑國中李建英校長說到， 剛開始一直跨不出第一步，不斷猶豫著是否要報名參加， 但自問缺乏勇氣又如何帶領校內師生推動雙語教育？ 最後挑戰成功得到滿分，更有信心帶動校內師生參賽風氣。

教育局長張明文表示， 奠立英文基礎重要關鍵就是加強英文單字量， 新北市重視學生英語自主學習能力， 透過專業英文詞彙與聽力能力大賽，讓英文學習與生活情境連結， 以賽促學、以賽促交流，有助於完整檢視英語學習成效及接軌職場， 建立師生自信心與拓展視野，有效提升學習動機及學習效果。

照片來源：新北市教育局提供