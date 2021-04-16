用臺灣企銀台灣Pay繳牌照.房屋稅 有機會抽Switch

4月起接連要繳牌照稅及房屋稅，讓全台「稅客」大感吃不消，臺灣企銀為廣大稅客謀福利，透過臺企支付(台灣Pay)繳納牌照稅或房屋稅，早鳥享每筆等值新臺幣(以下同)50元好禮回饋，還有機會獲得任天堂Switch遊戲主機！

臺灣企銀推出「牌屋納稅雙雙抽，臺企50早鳥送」活動，於活動期間利用「臺灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，綁定金融卡/帳戶繳納牌照稅或房屋稅，不限金額，各稅別回饋前9,000筆每筆500點台灣Pay紅利點數(等值50元)；綁定信用卡繳納牌照稅或房屋稅，亦依稅別各回饋前9,000筆每筆50元，並於信用卡帳上折抵消費金額，同一稅別同一繳款人(金融卡/帳戶以ID歸戶，信用卡以正卡人ID歸戶)，以金融卡/帳戶及信用卡成功繳納各以5筆為限，不同稅別則分別計算筆數上限。

活動期間透過上述方式成功繳納牌照稅或房屋稅的客戶，臺灣企銀準備共20台任天堂Switch遊戲主機，牌照稅及房屋稅各抽10台，每成功繳納一張稅單就獲得一次抽獎機會，繳越多抽獎機會越多，但同一稅別同一繳款人僅限得一個獎項。牌照稅活動期間自今年4月1日起至4月30日止，房屋稅自今年5月1日起至5月31日止，稅客今年到臺灣企銀盡國民義務繳稅，輕鬆享回饋還能抽好康！

臺灣企銀積極推展行動支付，已與台灣Pay、Line Pay Money及街口支付等三強合作，提供客戶更多元及優惠的選擇。近年更致力推動數位金融發展及數位轉型，例如今年1月底已將數位存款帳戶權益優惠大升級，優惠存款上限內可享1.5%固定存款利率，每日計息、半年付息，每月還有指定通路跨提跨轉各10次免手續費優惠。此外以數位存款帳戶綁定台灣Pay，不限金額，只要消費扣款掃碼交易(不含轉帳購物)，每月首筆交易扣款成功後，即時回饋10元至數位存款帳戶。

臺灣企銀傾聽客戶聲音、瞭解客戶需求與重視客戶體驗，用心作好每件事，致力提供客戶更優質、更便利的數位金融服務，想了解所有好康與優惠，可加入臺灣企銀粉絲團與Line官方帳號，相關限制及活動詳情可洽臺灣企銀官網(https://www.tbb.com.tw)及客服(02-2357-7171)查詢。