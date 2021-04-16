超跑載金蕉！華山台灣好蕉情展邀你「膠」朋友

《台灣好蕉情GO BANANAS》展覽於4月16日在華山開幕。蕉農二代率領藍寶堅尼車隊載金蕉為展覽揭幕。（來源：台灣英文新聞） 《台灣好蕉情GO BANANAS》展覽於4月16日在華山開幕。蕉農二代率領藍寶堅尼車隊載金蕉為展覽揭幕。（來源：台灣英文新聞）

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）由全台唯一的香蕉研究所與台灣文創發展基金會共同發起的「台灣好蕉情 Go Bananas!」今（16）日於華山熱情開展，現場展示香蕉知識、蕉園畫作還有黑膠與留聲機，而知名藝術家朱振南與吳玉琴、滿載香蕉的藍寶堅尼車隊也一同來共襄盛舉，要與大眾一起「蕉」心「膠」交朋友。

蕉農二代陳壽山先生率領藍寶堅尼車隊載著各式香蕉帥氣登場（台灣英文新聞／記者 張雅鈞攝）

展覽開幕式由香蕉博士騎老鐵馬領隊，蕉農二代陳壽山先生率領藍寶堅尼車隊載著各式香蕉帥氣登場。活動邀請到農糧署署長胡忠一、香蕉研究所董事長陳建斌以及台灣文創發展基金會董事、政大名譽教授吳靜吉為展覽揭開序幕。



農糧署署長胡忠一（左二）、台灣香蕉研究所董事長陳建斌(右二)、台灣文創基金會董事吳靜吉（左一）等共襄盛舉。（台灣英文新聞／記者 張雅鈞攝）

署長胡忠一表示，台灣的香蕉文化由來已久，此時在華山這同樣充滿歷史的古蹟中展出，是很好的「文化傳承」，希望下一代不要忘本，將這樣的文化接力下去。

陳建斌則指出，香蕉在我國農產品出口經濟中的一席之地，他強調，台灣香蕉是世界上「品質最好，價格最高」的，很多國家如厄瓜多、哥倫比亞都需要我們的香蕉育種技術。他也指出，香蕉與我們生活息息相關，希望讓都會區的朋友了解香蕉的可愛跟重要性。

吳靜吉則以「你今天香蕉了嗎？」作為開頭，希望香蕉在未來成為台灣人生活中的「動詞」。他提到，今年是啟動香蕉的元年，希望未來國人都知道台灣香蕉的好。他也邀請署長胡忠一繼續支持香蕉的推廣。

綜觀展覽內容，涵蓋香蕉的相關知識，以及台灣首創的培養技術，台灣香蕉研究所讓民眾以科學角度認識被忽略的台灣之光香蕉。國際知名藝術家朱振南先生也響應本次展覽，特別提供四幅香蕉畫作進行義賣，義賣所得一半將捐贈給台灣文創基金會，推動台灣農產與地方文化。另外，台灣知名黑膠、留聲機收藏家林珮如也慷慨分享自家的「金屋藏膠」，藝術家吳玉琴女士也情義相挺，展出旗山蕉園回憶系列作品。

吳玉琴女士表示，「自己種香蕉也畫香蕉，觀察香蕉」，她的作品以旗山為背景，運用細膩恬靜筆觸與生動的構圖以及豐富的意象，紀錄了當時的農忙與豐收。她特別指出，《凱旋門的裡的香蕉》借用凱旋門的勝利意涵，以美濃客家花布致敬前人的努力，「希望台灣香蕉可以站上勝利的舞台」。



藝術家吳玉琴（台灣英文新聞／記者 張雅鈞攝）