美國鬧「珍奶荒」！台灣、泰國珍珠原料到不了 全美恐數個月沒珍奶喝

珍珠奶茶裡珍珠的生產材料樹薯粉因供應不足，讓美國未來幾個月可能沒有珍珠供應。（圖/Boba Guy Facebook粉絲專頁） 珍珠奶茶裡珍珠的生產材料樹薯粉因供應不足，讓美國未來幾個月可能沒有珍珠供應。（圖/Boba Guy Facebook粉絲專頁）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 你能想像沒有珍奶的生活嗎？美國的珍珠原料有99%仰賴進口，其中多來自台灣及泰國，然而受到新冠肺炎及蘇伊士運河堵塞影響，珍珠供應受到延誤，使得全美許多珍奶商家紛紛發出公告，表示將來數月恐無珍奶可喝！

武漢肺炎疫情除造成全球鬧晶片荒，防疫也讓民眾深居簡出，食物外帶和外送成為用餐主流，導致亨氏(Heinz)的番茄醬包大短缺，不只如此，現在連珍珠奶茶都受到影響！根據今日美國(USA Today)的報導，由於美國當地根本沒有製造珍珠，有99%的珍珠及樹薯粉原料依賴他國進口，如台灣、泰國等，因此受到疫情以及長榮貨船卡住蘇伊士運河等因素影響，美國的珍珠即將面臨大短缺。

美國加州的珍奶商家Boba Guy近日就在IG上發文，表示這次是「整個產業的短缺」，有些店家早已沒有珍珠可用，有些則是珍珠庫存拉緊報，未來數個月將無法供應珍奶。雖然Boba Guy在文章中強調，自家有製作珍珠的工廠，不過因為原料樹薯粉供應鏈也出現問題，仍難逃這次的「珍珠短缺危機」。

另一家來自舊金山手搖飲料店Tea & Others的老闆則表示，有高達70%的顧客是為了珍奶這個品項而來的，現在沒有了珍奶可賣，生意直接大受影響。至於近期是否能夠結束這場危機，全美最大的連鎖珍奶商家功夫茶（Kung Fu Tea）認為可能會更久，而且這個情況到了手搖茶旺季的夏天，或許還會更嚴重。