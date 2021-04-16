美國再傳槍擊案　印第安納州FedEx設施8死

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國15日深夜，印第安納州首府印第安納波利斯(Indianapolis)的聯邦快遞(FedEx)轉運節點傳出槍聲，儘管警方迅速抵達現場，仍有8人因傷重不治而身亡，事件離上一起發生在南卡羅萊納州、造成6人死亡的槍擊案與另一起發生在德克薩斯州的槍擊案還不到一週。

目擊者指出，他聽到了數聲槍響，隨後看到一名男子拿著衝鋒槍、自動步槍之類的武器在附近開槍。警方發言人Genae Cook則說，警察趕到現場後槍手仍在進行射擊，不過因為槍手已經自殺，目前應無法再對該區產生威脅。

而由於事情突發，當局尚無法給出確切的細節，目前僅知道受到槍擊的地點是印第安納波利斯市米拉貝爾路8951號的聯邦快遞機構，且已有8人確定喪生、多人送往醫院急救，其他包括兇手是誰、行兇動機、為什麼選擇FedEx據點，以及確切的傷亡人數，都無從得知。

該設施在正常上班時間約有4500名員工在內工作，是FedEx全球第二大的節點，不過因為事發時間正值半夜11點，目前無法確定內部當時有多少人，FedEx在槍擊後發布了新聞稿，表示正與調查人員合作釐清事情的前因後果。

事實上，這已經是美國兩個月來的第六起槍擊案。

三月先是發生喬治亞水療中心連環槍擊，造成8人喪生，隨後不到一週，一間科羅拉多州的超市也被人槍擊，造成10人當場死亡，月底在南加州又發生一起，4名喪生者中還有一人是僅9歲的男童，加上四月現在已發生三起，對於隨處都可能發生的槍擊，在美國還是造成了一定程度的恐慌。