【投資理財老生常談】台股泡沫化？選「股」不選「題材」保平安

台股屢創新高，究竟會不會泡沫化？引發論戰。其實台灣經濟型態已大幅轉變，資產價值不同，投資人要重視基本面，勿盲目追隨名嘴創造的題材，而國際詭譎多變的政經情勢，已為股市投下變數，不得不慎。

去(2020)年新冠肺炎疫情嚴重，台灣防疫成績良好，為經濟發展創造良好條件，經濟成長率為3.11%，是全球僅有的三個正成長國家之一，更令人驚奇的是去年第4季單季獲利總額達到7648.79億元，年增70.4%，全年度稅後盈餘2.46兆元，比2019年的2.01兆元，大增21.09%，每股獲利創新高家數達226家。

星展銀行集團最近上修台灣今(2021)年經濟成長率，從4.2%增加到5％，渣打銀行集團從3.3%，調升到4.4%，可見今年台灣經濟應可保持穩定成長。

值得重視的是台灣企業這兩年毛利率、營益率，以及稅後純益已在逐漸調整中，過去「毛3到4」的科技類股，因為零組件生產技術層次不高，利潤有限，近年已經逐漸調整，隨著半導體產業暴紅，AI、5G、電動車、塑化產業、面板、航運、太陽能、鋼鐵、自行車等，諸多類股技術層次不斷升高，獲利能力亦不斷增強。

以2019年全體上市櫃公司為例，營收35.04兆元，2020年營收35.46兆元，只增加4300億元，可是稅後純益卻成長4700億元，業績、獲利是支持股價最重要的因素，顯示台股獲利能力確實今非昔比，值得肯定。

經濟結構轉變，個股有獲利成長的支持，投資人只要小心選股，擇優投資，風險應該不高。如果擔心大盤指數偏高，有泡沬化危機，還不如小心人為炒作，避免殺進殺出。個股有基本面支持，泡沫化的風險並不高，但是如果只是炒作題材，投資人當然要注意風險。

台股最近流行炒作正積極準備申請上市櫃的興櫃股票，只要業績還可以，股價往往飆升2、3倍，遠遠超過實際價值，主管機關應該要重視炒作歪風，甚至還有興櫃生技股，尚無業績，股價已衝高至2、300元，非常不合理，投資人要小心風險，不宜盲目投資。

至於最近正夯的題材，不論航運、化工、鋼鐵、IC設計、紡織、生技、塑化、造紙等類股，都是景氣循環股，投資人要注意產業景氣變化難料，如果價格偏離真實價值時，就要防止經濟情勢逆轉被套。

值得投資人注意的是美中角力戰，台灣產業未必都是獲利，最近美國再度宣布將飛騰7家中國企業列入實體清單，IC設計股世芯KY的大客戶正是飛騰，世芯向台積電投片量產的5奈米製程案，已經喊停，直接影響世芯及台積電的營收，世芯KY因此股價大跌，而金麗科亦因此受創。

至於台積電呢？因為客戶群衆多，不差一位，影響不大，股價亦穩定，但是美中科技大戰，卻已為科技類股投下變數，投資人不可不慎，區域政治衝突不可小覷。

另外美國在去年下半年，禁止使用新疆棉花紡織品進口，直接衝擊全球最大的香港成衣代工廠申洲國際，只好悄悄地將生產基地移轉到其他東南亞國家，但是台廠儒鴻、聚陽卻因此訂單大增。其中儒鴻去年上半年浄利14.09億元，下半年淨利28.47億元，暴増一倍。聚陽去年EPS 9.35元，創5年來最佳紀錄。

這又是美中角力衝突中，台灣紡織業受惠的一面，頗令人意外。由於美中兩大國都是台灣重要的外貿夥伴，依賴甚深，任何一方感冒，台灣都會跟著打噴嚏，投資人要眼觀四面，耳聽八方。

美國總統拜登最近宣布將投入2兆美元，全力推動基礎建設，這是百年來首見創擧，範圍包括道路建設、電動車、綠電、生技，由於計劃龐大，立即刺激原物料大漲，包括鋼鐵、鋁業、石化原料等企業股價，都大漲4、5倍之多。在美國有工廠的大成鋼股價從25元，飆升到40元，帶動其他鋼鐵類股的上漲。台灣類股跟著大漲。

但是，美國的投資計劃還沒有開始執行，又如何帶動原物料的需求？又如何那麼快創造產業商機，股市就是這麼敏感，投資人跟著「題材」走，如何能夠大意？畢竟「題材」在名嘴口中變化速度之快，投資人恐怕難料。

長久之計，投資人還是要重視企業業務、財務、獲利、股利，以及長期發展潛力，儘量避免投機，才是根本防止「泡沫化」危機之道。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。