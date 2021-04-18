〈時評〉永豐餘樹立台灣上市公司傳賢不傳子典範 值得按「讚」

永豐餘2019年宣布啟動全台最大沼氣發電系統，圖為當時永豐餘集團董事長何壽川（右2）、永豐餘董事長何奕達（左3）與桃園市長鄭文燦（中）在啟... 永豐餘2019年宣布啟動全台最大沼氣發電系統，圖為當時永豐餘集團董事長何壽川（右2）、永豐餘董事長何奕達（左3）與桃園市長鄭文燦（中）在啟動記者會上合影。 (來源 中央社)

永豐餘投控召開臨時董事會，通過新任董事名單，何壽川家族全面退出董事會，宣告永豐餘走向專業經理人制。相較現在上市櫃公司家族化現象普遍，甚至內鬨不已醜態，投資人要為何壽川家族按個「讚」。

永豐餘集團成立於1924年，由何傳、何永、何義三兄弟，以父親之名設立「何皆來商行」，1934年改名「永豐商店」，與日本「三井」、「三井東壓」建立長久合夥關係，1945年成立福懋塑膠公司，與台塑共創台灣塑膠產業，1950年成立永豐餘造紙公司。

永豐餘投控5月將全面改選董事，最近召開臨時董事會，公佈候選人名單，原本在董事會中擁有3席董事的何家，包括何壽川、何奕達、何星輝，竟然都不在名單中，令人意外。新任董事人選，備受矚目。

為強化永豐餘未來經營陣容，新提名的9席董事候選人，一般董事包括施耐德電機策略客戶副總經理劉慧瑋、蔡維力、王金山、黃鯤維、黃俊傑，再加上4席獨董，胡均立、盧希鵬、張懿云、黃迪熹，各具不同專業領域，全部都是專業經理人，相信未來應能發揮所以長，貢獻企業。

永豐餘投控改選董事之後，何壽川將不擔任任何關鍵職務，兒子何奕達兼任永豐餘消費品、永道射頻董事長，女兒何奕佳繼續經營永豐餘生技。何家全面退居第二線。為上市櫃公司樹立良好典範，值得投資人肯定。

新任董事候選人背景，將包括工業互聯網、產業策略、會計財務、法律專業等。永豐餘已訂定未來5大發展方向，包括能源及能源管理、工業互聯網科技、循環經濟、開發材料科技，以及孵化新創公司。

永豐餘即將邁入百年，何壽川這次將經營權、所有權徹底分割，新任董事長以劉慧瑾呼聲最高。劉慧瑾曾擔任台達電技術長辦公室處長、IBM全球企業諮詢服務協理。全部董事改選人事案，將於五月份董事會改選後確認。永豐餘未來的經營管理，將邁入新境界，值得期待。

除此之外，永豐餘工業用紙董事長蔡力行請辭，由邱創華出任董事長。邱創華在電子產業、紙業、包材數位化等領域，經驗豐富，將接棒推動永豐餘工業紙業務發展，相信亦能創造未來亮眼的成績表現。

由於重視環保永續經營，何壽川宣布所屬企業，將全面採取非塑材料，尊重地球環境，不以營利為唯一目的。即使如此，永豐餘集團去(2020)年繳出亮麗成績單，EPS創近年新高，達3.18元，每股淨值27.09元，配息1.5元，近52週股價從11元，漲到近40元附近，投資人以股價給予相當肯定。

台灣現在不少上市櫃公司因為創始人年齡漸長，面臨接班人尶尬問題，最近東元電機甚至演出兒子透過媒體放話，聯合外力逼退創辦人父親鬧劇，嚴重破壞企業形象。至於其他諸多企業，亦多父子(女)相傳，成為家族企業，代代相傳，把持不放，但是又拿不出具體績效，辜負股東、員工及國家社會期待。

當然，上市櫃公司中，也有相當多傳賢不傳子的典範，例如台積電創辦人張忠謀退休後，交棒劉德音；鴻海創辦人郭台銘交棒劉揚偉；玉山金董事長、總經理循例由專業經理人接棒，都是非常值得肯定的專業經理人接班成功案例。

永豐餘投控這次決定經營權、所有權分離，何壽川家族全面退出董事會，讓專業經理人接棒經營，值得面臨接班問題的上市櫃公司引為借鏡，畢竟上市櫃公司員工、股東及利害關係人眾多，所擔負的企業社會責任大不相同，如何樹立良好典範，讓公司生生不息發展，才應該是負責人最重要的考量。