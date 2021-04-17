千年歷史清真寺修復啟動 教科文組織：伊拉克戰區復甦重新開始

2017年美聯社檔案照，伊拉克民眾在戰煙中途經遭IS惡意毀壞的清真寺。 2017年美聯社檔案照，伊拉克民眾在戰煙中途經遭IS惡意毀壞的清真寺。

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）中東地區的兩河流域是人類最早的文明起源之一，然而，因為該地戰亂頻仍，很多具有歷史價值的文物古蹟在戰亂中損毀，伊拉克北部古城摩蘇爾(Mosul)的努爾大清真寺即在2017年遭到伊斯蘭國軍隊炸毀，幸運的是，在重新奪回該城之後，今(2021)年確定將由一群埃及建築師進行修復。

摩蘇爾在西元前7世紀就有人居住，曾是亞述帝國的古都尼尼微，努爾大清真寺則是在西元1107年時，由團結穆斯林對抗十字軍的贊及王朝君主努爾丁建成，並以其略微彎曲的清真寺宣禮塔而聞名，本來聯合國教科文組織(UNESCO)預計要在2014年展開修復，摩蘇爾卻於同年淪陷於伊斯蘭國之手，並在3年後伊斯蘭國撤退時遭炸毀。

摩蘇爾長期陷於戰事中，除了清真寺本身外，城內建築也多有損毀，在清真寺遭到炸毀一年後，2018年UNESCO啟動「重建摩蘇爾精神」(Revive the Spirit of Mosul)的文物修復計畫，希望可以儘量修復在戰爭中毀損的伊拉克古蹟，而努爾大清真寺即是其中一個修復目標。

總共有123組人馬競逐修復努爾大清真寺的計畫，最後由一組8人的埃及建築師以「庭院對話」(Courtyards Dialogue)的設計拿下最後的修復權，不過雖然清真寺標誌性的禮拜堂會回復原貌，本身的結構卻會有些微的變更，像是引入更多的自然光，並增加更多讓婦女、重要人士可以參與的空間等。

UNESCO總幹事阿祖萊(Audrey Azoulay)說，重建計畫將在明年展開，毫無疑問的，大清真寺的修復將會是摩蘇爾邁向重建的重要一步。