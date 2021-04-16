搶先看！台灣文博會點盞光明燈照亮信仰初心　專屬「小吃部」愛的合作社品酒吃美食

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2021台灣文博會今(16)日正式開幕，「數據廟－匯聚相信的力量」為題打造線上線下的互動展區，透過美食、調酒、生態人文輕鬆傳達台灣特有文化。

2021文博會將於三大展區-華山、松菸、花博登場， 從自然環境、人文生態、科技產業探討台灣文化，今(16)日率先揭曉位於華山1914文創園區的6大文化概念展館， 總策展顧問龔書章，總策展人林昆穎領軍，串連線上線下，打造互動觀展體驗，跨域邀請職人策展，台灣獨特的自然風情也在最新的文化路徑展館-嘉義縣館及花蓮縣館中脫穎而出。

今年年度主題定調「數據廟－匯聚相信的力量」(Supermicros)，來自「 在共識創造的年代，以共識來創造行動，推動文化演進的智慧，我們所信仰的是匯聚的超級力量」理念，總策展人林昆穎為科技藝術團隊豪華朗機工共同創辦人， 以跨域藝術家、文化導演及策展人的多元身分，專注於當代議題，曾任「台北世界大學運動會」導演與聖火藝術、「台中國際花卉博覽會－聆聽花開的聲音」導演、「台南藝術節－府城流水席」總策等。

特別的是，展覽提出新的文化路徑，來自北迴歸線經過的嘉義縣及花蓮縣，和世界其他北迴歸線經過的地方相比，台灣的兩座城市綠意富饒，更聚集豐富自然景觀，極具獨特性。

此外，設計品牌展區－松山文創園區「匯聚宮」，關注品牌未來觀點，在數據當家的智慧社會中，看見台灣新創與成熟的品牌。從契機到商機的故事，你我其實都已置身共識創造的年代；圖像授權展區－花博公園爭艷館「萬神殿」，聚集新世代語彙的角色、插畫、數位娛樂等原創智財，可於線上購買。

一起來看看六大展館吧！

主題館【相信律】



(圖/文博會)

「2020白晝之夜」藝術總監林昆穎打造的主題館「相信律」，解析台灣習以為常的生活流程，透過儀式展演，融合體驗並累進數據，打造一座匯聚台灣自信的文化共創神殿，更可進入光明神殿點光明燈，獲得籤詩。

「參拜相信大神」重新帶領觀眾調配相信的百分比；「共創神殿」將相信機制透過展演，體現出台灣的文化現象、集合共創的體驗、大智慧的實踐性，創造生活中的儀式感；「光明神殿」則從個人體驗而得的數據，給出對未來的啟示。

工藝館【微物集會】



(圖/文博會)

由La Vie 全媒體主編方敘潔、及衍象設計實驗室FabCraft Design Lab 創辦人闞凱宇共同策劃，從五大主題重現工藝之美，並深思自工業革命、全球化到人類世（Anthropocene），時間推移，技術累進，這種線性的時間觀是否代表真正的進步？

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議題廚房【愛的合作社】



(圖/文博會)

陳小曼食物設計創辦人陳小曼策展，邀請十組團隊-五組食物及五組調酒將限地食材、限量食譜轉化為限時體驗的共聚現場，被暱稱為文博會的小吃部的愛的合作社，起源因疫情導致大家都被困在家裡，但是訊息量卻每日高達十億，高出往年，他們解讀其為「愛的訊息」，因為大家都在關懷彼此，也產生「文化的流動看似因物理上的限制而停止，融合卻不斷地在發生」的想法。參與者可到文博會現場，憑線上專屬標籤換購一份食物或調飲

地方總論館【北回朝聖路】 向內的路



(圖/文博會)

好香！種籽設計總監淦克萍把大自然搬進展間，觀者可一腳自然探索、一腳食物設計，探索北緯23.5度的地景樣貌，可見 17 處台灣之最、世界之光，走過海河山雲共構的五大地形、11 座生態系統，見證地心熱力打造世界十大秘境島嶼及百年名湯。

嘉義縣館【照起工】



(圖/文博會)

靈感來自嘉義鹿草著名的文化盛典余慈爺公聖誕上百棚戲台祝壽的場面，呈現嘉義縣18鄉鎮的無名英雄每日「照起工」，就如同劇場幕後人員，使演出順利完成。華麗巨大的彩樓飾有18個嘉義鄉鎮各自的特色符號，觀眾可以穿梭於化身為舞台的後台，或於彈珠台互動遊樂區收藏18鄉鎮職人小卡， 也可登上大舞台，從高處俯視瞭望展區，或是在職人於大舞台操作示範的時刻，沉澱感受照起工的職人日常，以多重視角觀看嘉義。

花蓮縣館【據說考古隊】



(圖/文博會)

展覽邀請觀眾化身為「據說考古隊」的成員，領取一張專屬的考古任務卡，在傳說與軼事之間穿梭感受，擇撿命定的那顆石頭於後方進行掃描剖析， 一起聆聽紋理中夾藏的故事， 支取那份來自遠古的勇氣。

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