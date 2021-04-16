【台灣版N號房】立委何志偉揭千人受害•促檢警嚴查　跨黨派女立委亦呼籲政府重視網路「性暴力」

民進黨立委何志偉16日說，除了籃球隊員, 還有學生及其他民眾被人設局盜錄私密影片，並在網路販售交換，被害人數破千，司法、行政單位應拿出強力... 民進黨立委何志偉16日說，除了籃球隊員, 還有學生及其他民眾被人設局盜錄私密影片，並在網路販售交換，被害人數破千，司法、行政單位應拿出強力作為。(中央社)

更新時間: 2021-04-16 18:00

首次發稿: 2021-04-16 17:02



立委賴品妤與數位女力聯盟(WIDI)今年3月11日在立法院共同召開數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會，立委陳秀 (寶)（左起）、范雲、吳思瑤、賴品妤、林宜瑾、林楚茵、王婉諭、葉毓蘭等多位跨黨派女性立委與會。 中央社



網路誘拐兒少騙取私密照事件不斷，台灣展翅協會今年2月25日曾召開記者會指出，Web547網路檢舉熱線統計2020年涉及兒少性虐待檢舉案有647件，且相關內容已淪違法商機，呼籲應有嚴格網路法律管控。時代力量立委王婉諭（左3）、民 進黨立委范雲（右3）聲援。 中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）近期籃球員遭偷拍不雅影片案件，引發社會關注。民進黨立委何志偉今天(4/16) 說，除了籃球員外，還有包括學生等其他民眾被人設局盜錄私密影片，並在網路販售交換，被害人數破千人，司法、行政單位應拿出最強力的作為。

何志偉今天(4/16) 與陳情人在立法院召開「台版N號房，受害人高達上千人」記者會，質疑被害人提告後，台北地檢署偵辦進度緩慢、態度消極。

何志偉說，此案在去年(2020年) 12月職籃球員私密影片變成矚目新聞，藝人召開記者會後，刑事局迅速將犯罪者緝捕到案，今年(2021年) 2月偵結起訴。

但在台北地檢署提告的被害人，再度向台北地檢署承辦檢警單位詢問時，竟得到檢警單位以「不知悉是否為同一案件」、「尚不了解案情」為由，遲遲未予調查迄今，始終對被害人完全不聞不問。

何志偉說，散播不雅影片的網站，使用者高達4萬人，被偷拍的對象從籃球員到學生、軍警人員甚至是未成年少年，被害人數破千人，個資被揭露則破百人，偷拍地點則包含捷運、公廁、健身房等公共場所，這根本是無差別的網路性霸凌，呼籲司法、行政單位要拿出最強力的作為。

中央社引述被害人發表聲明指出，這起事件造成許多人的人生發生重大轉變，有人曾輕生、被同儕揶揄等。犯罪者為逞私慾，從設局到交換、流通，甚至販售，將被害人當成自己洩慾、賺錢的工具，甚至有犯罪者檢討被害人，這種行徑根本是喪心病狂至極。

被害人質疑，從去年7月開始，陸續有不同被害人蒐集證據向檢警提告，然而新聞屢次揭露該等網站的不法犯行，均知悉是同一個犯罪集團所為，但被害人提告後，卻不見北檢有任何作為與行動。

聲明指出，被害人向北檢提出告訴後，卻遭北檢未進行任何調查程序，旋以「論壇架設於美國無法調查」為由行政簽結。

被害人因受到北檢長期漠視等情況，因此向何志偉陳情，要求北檢及法務部正視被害人所遭受到的侵害與不平，捍衛被害人的權益與司法正義。

何志偉也向網站使用者喊話，這些非法散播不雅影片的網站即使被關閉，也會立刻有新的網站，繼續交易、交換這些受害者的不雅影片，讓當事人繼續活在陰影之中，「使用者捫心自問，如果是你身邊的人，你還會這樣不斷的傷害他們嗎？」

2020年底 台灣職籃球員

遭設局 側錄不雅影片

職籃球員譚傑龍遭設局側錄不雅影片並恐嚇，桃檢聲押2嫌，桃園地院認定涉恐嚇的劉姓男子無管轄權，裁定駁回。桃檢去年(2020年)12月20日上午與台北地檢署聯繫後，北檢指派檢察官朱玓偵辦。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+在彰化縣開打前，傳出包括譚傑龍等年輕球員遭設計，嫌犯透過LINE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天、相約視訊，並側拍影片，事後持側錄影片恐嚇被害人，也上傳至色情網站牟利。

刑事局接獲被害人報案後，組成專案小組調查，報請桃園地檢署指揮，在桃園市拘提32歲的余姓男子，並在新北市新店區拘提39歲劉姓男子到案，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等罪移送桃檢複訊。

桃檢複訊後，認為余男犯罪嫌疑重大，有串滅證及逃亡之虞，劉男犯罪嫌疑重大，有串證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。桃園地方法院裁定余男羈押禁見。劉男因犯罪地及住所地都不在桃園，法官以無管轄權駁回。

中央社2020年12月20日報導，桃檢緊急與劉男轄區的北檢聯繫，北檢參與本案，並由檢察官朱玓偵辦。檢察官與刑事局討論相關案情後，當天下午指揮刑事局再度拘提劉男到案。檢察官訊問後，下午向台北地方法院聲請羈押。北院晚間裁准。

北院指出，劉男涉嫌自2020年10月起，於短短兩個月左右期間內，以詐欺、恐嚇手段，先後向多名被害人佯稱可以協助處理猥褻影片散布的問題，或恫稱若不順應他的要求，將散布被害人猥褻影片等情形。

北院表示，本案被害人人數眾多，且劉男涉嫌持有的猥褻圖畫、影片、電子訊號等檔案數量龐大，足認劉男有反覆實行同一犯罪即詐欺取財或恐嚇取財罪之虞。

法官審酌劉男所涉犯行尚有諸多疑點仍待檢察官調查、釐清，考量被害人人數眾多、劉男所涉犯罪情節非輕、犯行已對於被害人造成相當程度危害，為避免劉男滅證、再犯，裁定羈押。

韓國N號房事件

2020年在韓國爆發的N號房事件中，主嫌趙主彬（譯音）經營「博士房」聊天室販賣、散布性剝削影片，因涉嫌隱瞞犯罪收益等罪名，在今年(2021年)２月４日遭判追加5年徒刑，原先已遭判處40年有期徒刑的趙主彬，一審共遭處45年有期徒刑。

韓聯社報導，首爾中央地方法院今年２月４日就追加起訴的隱匿犯罪收益等罪名做出5年有期徒刑判決，並下令未來5年內不得在兒童、青少年相關機構工作，必須穿著電子腳鐐，且須接受40個小時性暴力治療計畫等。

法院當時表示，這起案件受害者人數眾多，且犯案手法多樣，犯行惡劣，因對被告是否真心對犯行懺悔仍有疑慮，難以從輕判決。考量先前已重判的相關案件目前仍在進行上訴程序，做出判決。

趙主彬因違反兒童青少年保護法及組織犯罪等罪名，2020年底在法院一審判決中遭判有罪，除40年有期徒刑外，個資將被公開10年、就業限制10年、穿戴電子腳鐐30年，並追徵一億多韓元（逾新台幣257萬元）。

趙主彬涉嫌在2019年5月至2020年2月間脅迫包括兒童、青少年在內的女性拍攝性剝削影片及照片，利用網路通訊軟體telegram販賣、散布，且有組織性地營運聊天室、招募會員等，被認定為犯罪組織。

趙主彬先曾就此提起上訴，認為量刑相較其他重案過於嚴重。

趙主彬的辯護律師在2月4日宣判後表示，為求與先前其他案件合併審理，還是會就此案提起上訴；同時也轉達趙主彬對此案判決的反應，「被告已預料會遭處長期徒刑，即使對如此重判感到慌亂，仍接受判決」。

台灣跨黨派女性立委WIDI

呼籲政府重視網路性暴力

台灣跨黨派女性立委今年3月11日也曾共同表示政府需重視網路性暴力，包括對網路性暴力的定義進行滾動式修正，並以教育宣導讓民眾及部會了解網路性暴力的可能樣態，同時呼籲應盡快通過防制性私密影像遭侵害的相關立法。

民進黨立委賴品妤與數位女力聯盟WIDI3月11日在立法院共同召開數位性別暴力多元樣態暨懶人包的發布記者會，與會者包括國民黨立委葉毓蘭、民眾黨立委賴香伶、時代力量立委王婉諭、民進黨立委林宜瑾、范雲、陳秀寳、林楚茵、吳思瑤等多位跨黨派女性立委。

賴品妤表示，數位暴力是當代需面對的課題，網路犯罪不斷推陳出新，她常接到網路性暴力受害者的求助，包括網路跟蹤、散布私密影像、未經同意竊取隱私等，多是目前法規上難以具體涵蓋的犯罪樣態，政府應承擔教育宣導的責任，讓民眾及各部會了解數位性暴力的可能樣態。

王婉諭說，網路是現實場域的延伸，現實存在的各種樣態的性暴力也會在網路出現，但數位性暴力在過去沒有清楚歸納，大家對性暴力的認識還不足，有時社會風氣甚至視此為娛樂而非犯罪，造成輿論常常出現譴責被害人、寬容加害人的歪風，形同對被害人造成二度傷害。

葉毓蘭表示，性私密影像外流的受害者飽受社會汙名，政府卻好像無法感受他們的切身之痛，很多私密影像在網路流傳、無法下架，讓傷害一直存在，她已在立法院提出「侵害個人性私密影像防制條例」，希望這個會期能列為優先法案、盡速通過。

賴香伶指出，在數位時代下，新的法制必須盡快提出，未來也會在相關修法方向給予支持，希望未來能對數位時代下的騷擾行為有效防護。

林宜瑾指出，現在科技產品很發達，如果有心人士想偷拍盜錄，受害者再怎麼小心都難以防範，所以需要教導大眾尊重他人意願，在未經當事人同意下不得任意散播照片，並經過當事人同意才能進行相關的數位行為。

數位女力聯盟WIDI秘書長張凱強說，當數位科技被濫用於性暴力時，對被害人造成的傷害更嚴重、可能變成所謂的數位烙印，而行政院提出的10種數位性別暴力的樣態與民團預期有落差，數位女力聯盟WIDI將虛擬世界可能發生的性暴力區分為5大類型、21種子類型，涵蓋行政院版本未包容到的面向，已經製作成懶人包放到粉絲專頁。

數位性別暴力懶人包 超連結

台灣展翅協會1999年設立

Web547網路檢舉熱線

另一方面，網路誘拐兒少騙取私密照事件不斷，台灣展翅協會分析Web547網路檢舉熱線統計，去年(2020年) 涉及兒少性虐待檢舉案有647件，且相關內容已淪違法商機，呼籲應有嚴格網路法律管控。

兒少性剝削問題遍布全球，除了南韓爆發N號房事件外，台灣也陸續傳出利用網路誘拐兒少騙取私密照、性勒索等案件；為防止網路犯罪，台灣展翅協會在1999 年設立Web547網路檢舉熱線，接受民眾檢舉網路違法及不當資訊，包含兒童少年色情、誘騙兒童少年等項目。

台灣展翅協會今年2月25日召開記者會，公布2020年度Web547網路檢舉熱線統計，一共接獲6463件檢舉案，其中經判定為違法及不當內容有5680件，這當中涉及兒少性虐待內容類型有647件。

台灣展翅協會兒少網路安全處長陳時英指出，網路IP顯示，647件案例中有13件屬於境內IP，這顯示絕大多數犯罪仍在國外，但細看數據，有64%的平台語言是繁體及簡體中文，顯示平台受眾仍多是以國人為目標族群。

陳時英也提到，透過檢舉案分析可發現，兒少性虐待及性剝削有著龐大的違法商機，隨網路科技發達，除了有透過第三方支付購買外，也常見以會員制收費、帳號升等等方式獲利，這些影像成為商品後，業者從中獲取大量金錢利益，驅動製造更多違法內容需求，導致更多兒少遭到誘拐成為受害者。

另外，隨著網路平台發展，陳時英表示，散布私密照片者也已經轉換到其他公開社群平台及私群組、私人社團等，形式更為多元，且也發現偷拍兒少的影像眾多、網購平台販售「乖乖水」的案件也增加，呼籲政府應有更積極的防制作為。

且根據協會公布的web885網路諮詢熱線報告顯示，性勒索諮詢近5年來排名前三高，去年被害男性略多於女性，年齡層多落在19歲至25歲，年齡最小受害者僅15 歲。陳時英說，社會刻板印象常會認為男性被偷拍沒什麼大不了，但事實上男性被害人也會陷入影像被散布的恐懼及擔憂。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，網路誘拐傳送兒少私密照是極大風險，可能衍生後續性勒索，甚是被拿來販售等危機，希望政府能制定嚴格的網路誘拐法律，加強查緝偵辦網路上違法內容，尤其是兒少性剝削。