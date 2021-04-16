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【台灣版N號房】立委何志偉揭千人受害•促檢警嚴查　跨黨派女立委亦呼籲政府重視網路「性暴力」

▲立委何志偉說，散播不雅影片的網站，使用者高達4萬人，被偷拍的對象從籃球員到學生、軍警人員甚至是未成年少年，被害人數破千人。▲數位女力聯盟WIDI今年3月已將虛擬世界可能發生的性暴力區分為5大類型、21種子類型，涵蓋行政院版本未包容到的面向，也已製作成懶人包放到粉絲專頁。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/16 18:02
民進黨立委何志偉16日說，除了籃球隊員, 還有學生及其他民眾被人設局盜錄私密影片，並在網路販售交換，被害人數破千，司法、行政單位應拿出強力...

民進黨立委何志偉16日說，除了籃球隊員, 還有學生及其他民眾被人設局盜錄私密影片，並在網路販售交換，被害人數破千，司法、行政單位應拿出強力...

更新時間: 2021-04-16 18:00

首次發稿: 2021-04-16 17:02

【台灣版N號房】立委何志偉揭千人受害•促檢警嚴查　跨黨派女立委亦呼籲政府重視網路「性暴力」
立委賴品妤與數位女力聯盟(WIDI)今年3月11日在立法院共同召開數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會，立委陳秀 (寶)（左起）、范雲、吳思瑤、賴品妤、林宜瑾、林楚茵、王婉諭、葉毓蘭等多位跨黨派女性立委與會。 中央社

【台灣版N號房】立委何志偉揭千人受害•促檢警嚴查　跨黨派女立委亦呼籲政府重視網路「性暴力」
網路誘拐兒少騙取私密照事件不斷，台灣展翅協會今年2月25日曾召開記者會指出，Web547網路檢舉熱線統計2020年涉及兒少性虐待檢舉案有647件，且相關內容已淪違法商機，呼籲應有嚴格網路法律管控。時代力量立委王婉諭（左3）、民 進黨立委范雲（右3）聲援。 中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）近期籃球員遭偷拍不雅影片案件，引發社會關注。民進黨立委何志偉今天(4/16) 說，除了籃球員外，還有包括學生等其他民眾被人設局盜錄私密影片，並在網路販售交換，被害人數破千人，司法、行政單位應拿出最強力的作為。

何志偉今天(4/16) 與陳情人在立法院召開「台版N號房，受害人高達上千人」記者會，質疑被害人提告後，台北地檢署偵辦進度緩慢、態度消極。

何志偉說，此案在去年(2020年) 12月職籃球員私密影片變成矚目新聞，藝人召開記者會後，刑事局迅速將犯罪者緝捕到案，今年(2021年) 2月偵結起訴。

但在台北地檢署提告的被害人，再度向台北地檢署承辦檢警單位詢問時，竟得到檢警單位以「不知悉是否為同一案件」、「尚不了解案情」為由，遲遲未予調查迄今，始終對被害人完全不聞不問。

何志偉說，散播不雅影片的網站，使用者高達4萬人，被偷拍的對象從籃球員到學生、軍警人員甚至是未成年少年，被害人數破千人，個資被揭露則破百人，偷拍地點則包含捷運、公廁、健身房等公共場所，這根本是無差別的網路性霸凌，呼籲司法、行政單位要拿出最強力的作為。

中央社引述被害人發表聲明指出，這起事件造成許多人的人生發生重大轉變，有人曾輕生、被同儕揶揄等。犯罪者為逞私慾，從設局到交換、流通，甚至販售，將被害人當成自己洩慾、賺錢的工具，甚至有犯罪者檢討被害人，這種行徑根本是喪心病狂至極。

被害人質疑，從去年7月開始，陸續有不同被害人蒐集證據向檢警提告，然而新聞屢次揭露該等網站的不法犯行，均知悉是同一個犯罪集團所為，但被害人提告後，卻不見北檢有任何作為與行動。

聲明指出，被害人向北檢提出告訴後，卻遭北檢未進行任何調查程序，旋以「論壇架設於美國無法調查」為由行政簽結。

被害人因受到北檢長期漠視等情況，因此向何志偉陳情，要求北檢及法務部正視被害人所遭受到的侵害與不平，捍衛被害人的權益與司法正義。

何志偉也向網站使用者喊話這些非法散播不雅影片的網站即使被關閉，也會立刻有新的網站，繼續交易、交換這些受害者的不雅影片，讓當事人繼續活在陰影之中，「使用者捫心自問，如果是你身邊的人，你還會這樣不斷的傷害他們嗎？」

2020年底 台灣職籃球員

遭設局 側錄不雅影片

職籃球員譚傑龍遭設局側錄不雅影片並恐嚇，桃檢聲押2嫌，桃園地院認定涉恐嚇的劉姓男子無管轄權，裁定駁回。桃檢去年(2020年)12月20日上午與台北地檢署聯繫後，北檢指派檢察官朱玓偵辦。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+彰化縣開打前，傳出包括譚傑龍等年輕球員遭設計，嫌犯透過LINE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天、相約視訊，並側拍影片，事後持側錄影片恐嚇被害人，也上傳至色情網站牟利。

刑事局接獲被害人報案後，組成專案小組調查，報請桃園地檢署指揮，在桃園市拘提32歲的余姓男子，並在新北市新店區拘提39歲劉姓男子到案，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等罪移送桃檢複訊。

桃檢複訊後，認為余男犯罪嫌疑重大，有串滅證及逃亡之虞，劉男犯罪嫌疑重大，有串證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。桃園地方法院裁定余男羈押禁見。劉男因犯罪地及住所地都不在桃園，法官以無管轄權駁回。

中央社2020年12月20日報導，桃檢緊急與劉男轄區的北檢聯繫，北檢參與本案，並由檢察官朱玓偵辦。檢察官與刑事局討論相關案情後，當天下午指揮刑事局再度拘提劉男到案。檢察官訊問後，下午向台北地方法院聲請羈押。北院晚間裁准。

北院指出，劉男涉嫌自2020年10月起，於短短兩個月左右期間內，以詐欺、恐嚇手段，先後向多名被害人佯稱可以協助處理猥褻影片散布的問題，或恫稱若不順應他的要求，將散布被害人猥褻影片等情形。

北院表示，本案被害人人數眾多，且劉男涉嫌持有的猥褻圖畫、影片、電子訊號等檔案數量龐大，足認劉男有反覆實行同一犯罪即詐欺取財或恐嚇取財罪之虞。

法官審酌劉男所涉犯行尚有諸多疑點仍待檢察官調查、釐清，考量被害人人數眾多、劉男所涉犯罪情節非輕、犯行已對於被害人造成相當程度危害，為避免劉男滅證、再犯，裁定羈押。

韓國N號房事件

2020年在韓國爆發的N號房事件中，主嫌趙主彬（譯音）經營「博士房」聊天室販賣、散布性剝削影片，因涉嫌隱瞞犯罪收益等罪名，在今年(2021年)２月４日遭判追加5年徒刑，原先已遭判處40年有期徒刑的趙主彬，一審共遭處45年有期徒刑。

韓聯社報導，首爾中央地方法院今年２月４日就追加起訴的隱匿犯罪收益等罪名做出5年有期徒刑判決，並下令未來5年內不得在兒童、青少年相關機構工作，必須穿著電子腳鐐，且須接受40個小時性暴力治療計畫等。

法院當時表示，這起案件受害者人數眾多，且犯案手法多樣，犯行惡劣，因對被告是否真心對犯行懺悔仍有疑慮，難以從輕判決。考量先前已重判的相關案件目前仍在進行上訴程序，做出判決。

趙主彬因違反兒童青少年保護法及組織犯罪等罪名，2020年底在法院一審判決中遭判有罪，除40年有期徒刑外，個資將被公開10年、就業限制10年、穿戴電子腳鐐30年，並追徵一億多韓元（逾新台幣257萬元）。

趙主彬涉嫌在2019年5月至2020年2月間脅迫包括兒童、青少年在內的女性拍攝性剝削影片及照片，利用網路通訊軟體telegram販賣、散布，且有組織性地營運聊天室、招募會員等，被認定為犯罪組織。

趙主彬先曾就此提起上訴，認為量刑相較其他重案過於嚴重。

趙主彬的辯護律師在2月4日宣判後表示，為求與先前其他案件合併審理，還是會就此案提起上訴；同時也轉達趙主彬對此案判決的反應，「被告已預料會遭處長期徒刑，即使對如此重判感到慌亂，仍接受判決」。

台灣跨黨派女性立委WIDI

呼籲政府重視網路性暴力

台灣跨黨派女性立委今年3月11日也曾共同表示政府需重視網路性暴力，包括對網路性暴力的定義進行滾動式修正，並以教育宣導讓民眾及部會了解網路性暴力的可能樣態，同時呼籲應盡快通過防制性私密影像遭侵害的相關立法。

民進黨立委賴品妤與數位女力聯盟WIDI3月11日在立法院共同召開數位性別暴力多元樣態暨懶人包的發布記者會，與會者包括國民黨立委葉毓蘭、民眾黨立委賴香伶、時代力量立委王婉諭、民進黨立委林宜瑾、范雲、陳秀寳、林楚茵、吳思瑤等多位跨黨派女性立委。

賴品妤表示數位暴力是當代需面對的課題，網路犯罪不斷推陳出新，她常接到網路性暴力受害者的求助，包括網路跟蹤、散布私密影像、未經同意竊取隱私等，多是目前法規上難以具體涵蓋的犯罪樣態，政府應承擔教育宣導的責任，讓民眾及各部會了解數位性暴力的可能樣態。

王婉諭說，網路是現實場域的延伸現實存在的各種樣態的性暴力也會在網路出現，但數位性暴力在過去沒有清楚歸納，大家對性暴力的認識還不足，有時社會風氣甚至視此為娛樂而非犯罪，造成輿論常常出現譴責被害人、寬容加害人的歪風，形同對被害人造成二度傷害。

葉毓蘭表示，性私密影像外流的受害者飽受社會汙名，政府卻好像無法感受他們的切身之痛，很多私密影像在網路流傳、無法下架，讓傷害一直存在，她已在立法院提出「侵害個人性私密影像防制條例」，希望這個會期能列為優先法案、盡速通過。

賴香伶指出，在數位時代下，新的法制必須盡快提出，未來也會在相關修法方向給予支持，希望未來能對數位時代下的騷擾行為有效防護。

林宜瑾指出，現在科技產品很發達，如果有心人士想偷拍盜錄，受害者再怎麼小心都難以防範，所以需要教導大眾尊重他人意願，在未經當事人同意下不得任意散播照片，並經過當事人同意才能進行相關的數位行為。

數位女力聯盟WIDI秘書長張凱強說，當數位科技被濫用於性暴力時，對被害人造成的傷害更嚴重、可能變成所謂的數位烙印，而行政院提出的10種數位性別暴力的樣態與民團預期有落差，數位女力聯盟WIDI將虛擬世界可能發生的性暴力區分為5大類型、21種子類型，涵蓋行政院版本未包容到的面向，已經製作成懶人包放到粉絲專頁。

數位性別暴力懶人包 超連結

台灣展翅協會1999年設立

Web547網路檢舉熱線

另一方面，網路誘拐兒少騙取私密照事件不斷台灣展翅協會分析Web547網路檢舉熱線統計，去年(2020年) 涉及兒少性虐待檢舉案有647件，且相關內容已淪違法商機，呼籲應有嚴格網路法律管控。

兒少性剝削問題遍布全球，除了南韓爆發N號房事件外，台灣也陸續傳出利用網路誘拐兒少騙取私密照、性勒索等案件；為防止網路犯罪，台灣展翅協會在1999 年設立Web547網路檢舉熱線，接受民眾檢舉網路違法及不當資訊，包含兒童少年色情、誘騙兒童少年等項目。

台灣展翅協會今年2月25日召開記者會，公布2020年度Web547網路檢舉熱線統計，一共接獲6463件檢舉案，其中經判定為違法及不當內容有5680件，這當中涉及兒少性虐待內容類型有647件。

台灣展翅協會兒少網路安全處長陳時英指出，網路IP顯示，647件案例中有13件屬於境內IP，這顯示絕大多數犯罪仍在國外，但細看數據，有64%的平台語言是繁體及簡體中文，顯示平台受眾仍多是以國人為目標族群。

陳時英也提到，透過檢舉案分析可發現，兒少性虐待及性剝削有著龐大的違法商機，隨網路科技發達，除了有透過第三方支付購買外，也常見以會員制收費、帳號升等等方式獲利，這些影像成為商品後，業者從中獲取大量金錢利益，驅動製造更多違法內容需求，導致更多兒少遭到誘拐成為受害者。

另外，隨著網路平台發展，陳時英表示，散布私密照片者也已經轉換到其他公開社群平台及私群組、私人社團等，形式更為多元，且也發現偷拍兒少的影像眾多、網購平台販售「乖乖水」的案件也增加，呼籲政府應有更積極的防制作為。

且根據協會公布的web885網路諮詢熱線報告顯示，性勒索諮詢近5年來排名前三高，去年被害男性略多於女性，年齡層多落在19歲至25歲，年齡最小受害者僅15 歲。陳時英說，社會刻板印象常會認為男性被偷拍沒什麼大不了，但事實上男性被害人也會陷入影像被散布的恐懼及擔憂。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，網路誘拐傳送兒少私密照是極大風險，可能衍生後續性勒索，甚是被拿來販售等危機，希望政府能制定嚴格的網路誘拐法律，加強查緝偵辦網路上違法內容，尤其是兒少性剝削。

【台灣版N號房】立委何志偉揭千人受害•促檢警嚴查　跨黨派女立委亦呼籲政府重視網路「性暴力」
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