輝瑞執行長：接種2劑新冠疫苗後 1年內可能須追加第3劑

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合外電報導）輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）在本週四播出（４月1日時錄製）的專訪中表示，接種２劑輝瑞&BNT的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，「很可能」一年之內還要打第3劑，才能達到最佳防護力。

美國NBC報導，博爾拉於專訪中提到，接種疫苗者需在一年後補打第3劑，之後也是每年都要接種。病毒變種是一大主因，好比說像小兒麻痺疫苗只需打一劑便可，但流感疫苗就需要年年接種一樣，COVID目前看來更像是流感而非小兒麻痺。

博爾拉說，「還有一個可能情況是，可能需在6到12個月後需要施打第3劑，接下來就是每年都要接種，不過細節仍有待確認。」

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研製的COVID-19 疫苗，目前在歐美的接種作業扮演要角。輝瑞曾表示，公司正在實驗疫苗的保護力可維持多長時間，以及測試追加第3劑施打是否更能對抗變種病毒。

輝瑞藥廠本月稍早公布的一項研究指出，輝瑞疫苗對抗新型冠狀病毒的防護力達91%以上；對於COVID-19的重症患者，在施打第2劑之後，防護效力達95%以上。但研究人員說，需要有更多的數據，才能決定6個月之後的防護力能否維持。